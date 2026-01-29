Hindustan Hindi News
Anupamaa 29 Jan: पराग की मदद करने से इनकार करेगा गौतम, रजनी को मिलेगी वॉर्निंग

संक्षेप:

Anupamaa 29 January 2026 Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ आज के एपिसोड में गौतम, कोठारी परिवार के सामने अपना असली रूप दिखाएगा। वहीं रजनी हर कदम पर अनुपमा से डरेगी।

Jan 29, 2026 09:39 am IST
Anupamaa 29 January 2026 Written Update: ‘अनुपमा’ के आज (29 जनवरी 2026) के एपिसोड की शुरुआत मोटी बा से होती है। मोटी बा की तबीयत बिगड़ने लगती है। ऐसे में राही, मोटी बा के पास जाती है। हालांकि, मोटी बा, राही की मदद लेने से इनकार कर देती हैं। मोटी बा, अनुपमा की वजह से राही को बुरा भला सुनाती हैं। मोटी बा की आवाज सुनकर ख्याति उनके पास आती है और उनका ध्यान रखती है।

गौतम से मदद मांगेगा पराग

नीता अपने मायके जाने की तैयारी करती है। पराग, नीता को रोकता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह सब ठीक कर देगा। तभी गौतम और माही नीचे आते हैं। पराग, गौतम से कहता है कि तुमने जो इन्वेस्टमेंट किए थे उनके पेपर्स ले आओ, शायद उससे थोड़ी मदद हो जाए। लेकिन गौतम और माही मदद करने से इनकार कर देते हैं। माही कहती है, ‘उस एक-दो लाख से आपका करोड़ों का कर्जा नहीं चुकेगा।' गौतम कहता है, 'भगवान न करे अगर आप ये सब ठीक नहीं कर पाए तो मेरे बच्चे का ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ेगा न।’

अनुपमा सीरियल का 24 जनवरी 2026 का एपिसोड

अंश और प्रेम संभालेंगे बात

प्रेम समझ जाता है कि गौतम मदद नहीं करेगा। प्रेम अपने पिता पराग कोठारी को बताता है कि उसने अपने कुछ दोस्तों से बात की है और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। पराग, गौतम पर तंज कसता है और तभी अंश की एंट्री होती है। अंश वीडियो कॉल पर पराग की बात प्रार्थना से कराता है। इतना ही नहीं, अंश ये भी बताता है कि उसके एक दोस्त के मामा उनकी मदद करना चाहते हैं। पराग इमोशनल हो जाता है और अंश की तारीफ करता है।

रजनी को मिलेगी चेतावनी

उधर रजनी को हर पल अनुपमा से डर लगते रहता है। रजनी की पार्टी के बड़े नेता उसके घर आते हैं और उसे चेतावनी देकर जाते हैं। वे कहते हैं कि जल्दी ही कुछ करो वरना ये कुर्सी हाथ से निकल जाएगी। विपक्ष अनुपमा को चुनाव में खड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर अनुपमा चुनाव में खड़ी हुई तो जीत उन्ही की होगी।

