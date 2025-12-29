Hindustan Hindi News
Anupamaa 29 Dec: घटियापन की हद पार कर देगा दिवाकर, वसुंधरा कोठारी को हुआ पराग पर शक

संक्षेप:

Anupamaa 29 December 2025 Written Update: राही जब सुनसान जगह पर अकेली होगी तो दिवाकर आकर उसे पीछे से दबोच लेगा। टीआरपी टॉपर सीरियल का सोमवार का एपिसोड काफी पेचीदा होने वाला है।

Dec 29, 2025 12:04 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 29 December 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का सोमवार का एपिसोड राही के नाम रहेगा। भारती की शादी और रजनी की चालाकियों के बीच राही की जिंदगी में बहुत सारी उथल-पुथल होगी। अनुपमा अपनी बेटी से पूछेगी कि क्या वो इस बात पर नाराज है कि उसने शर्ट प्रेरणा को दे दी? जवाब में राही कहेगी कि नाराजगी से ज्यादा वो इनसिक्योर फील कर रही है। राही अपनी मां के प्रेरणा को प्यार से P कहने पर भी सवाल करेगी। अनुपमा अपनी बेटी से गुस्सा ना करने और शांत रहने की सलाह देगी और कहेगी कि वैसे भी वो शर्ट तुझ पर अच्छी नहीं लगती। दोनों को इस बात की खबर भी नहीं होगी, कि दिवाकर उन्हें फॉलो कर रहा है।

घटियापन की हद पार कर देगा दिवाकर

दिवाकर राही और अनुपमा को चुपचाप फॉलो कर रहा होगा और मौका देखकर उसे अचानक पीछे से दबोच लेगा। राही घबरा जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उसे दिवाकर को यूं लिमिट क्रॉस करते देख बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा। उधर अनुपमा को भी यह अहसास हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है और शायद उसकी बेटी मुसीबत में है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल का 29 दिसंबर का एपिसोड काफी तनावपूर्ण हालात में खत्म होगा। लेकिन उसके अलावा भी सीरियल में आपके लिए बहुत कुछ रहने वाला है।

वसुंधरा कोठारी को हुआ पराग पर शक

कोठारी मेंशन में वसुंधरा कोठारी को यह शक हो जाएगा कि उनका बेटा उनसे कुछ छिपा रहा है। होगा यह कि वसुंधरा वो कागज देखने जा रही होगी जिनमें चॉल से जुड़ी डिटेल्स हैं। वसुंधरा प्रोजेक्ट के कागज देख पाए उससे पहले ही पराग जल्दी से वो कागज उनके सामने से उठा लेगा। मोटी बा को शक हो जाएगा। इधर रजनी का बेटा उससे पूछेगा कि शादी की तारीख नजदीक आ रही है और अभी तक कागजों पर साइन नहीं हुए हैं, तो इस सवाल के जवाब में रजनी कहेगी कि वो फिक्र ना करे, साइन तो जरूर होंगे। उसने एक बहुत शातिर प्लान बनाया है, जिसका काम करना पक्का है।

राही करेगी अपने पति प्रेम से शिकायत

जहां एक तरफ एपिसोड में काफी सारा टेंशन रहने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे। राही अपने पति प्रेम को बताएगी कि कैसे उसने वो शर्ट उसके लिए पसंद की थी, लेकिन मम्मी ने प्रेरणा को दे दी। प्रेम राही को संभालेगा और उससे ओवरथिंक नहीं करने को कहेगा। दोनों गार्डन एरिया में कुछ अच्छा वक्त बिताएंगे। उधर शादी की तैयारियों के दौरान अनुपमा और सरिता अपना वक्त याद करेंगे और भारती भी सभी से दूर हो जाने का ख्याल करके भावुक होने लगेगी। इसी दौरान जस्सी की शादी को लेकर भी उसकी टांग खींची जाएगी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
