Anupamaa 28 March: वसुंधरा के खिलाफ खड़ी होगी ख्याति, अनुपमा के पास 15 दिन की डेडलाइन
Anupamaa 28 March 2026: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि ख्याति अपनी सास वसुंधरा कोठारी के खिलाफ जाकर माही का साथ देगी, लेकिन क्या मौकापरस्त माही इस एहसान को याद रखेगी?
अनुपमा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि बंकु जिद पर अड़ जाएगा। वह कहेगा कि अगर अनुपमा घर छोड़ेगी, तो वह भी उसके साथ जाएगा। दिग्विजय गुस्से में बंकु को भी जाने को कह देगा। अनुपमा सिचुएशन कंट्रोल करेगी और बंकु को समझाएगी कि वो दिग्विजय को मजबूर नहीं कर सकते। वह भारी मन से जया को अपना सामान और तुलसी का पौधा पैक करने को कहेगी। जब अनुपमा और जया निकलने लगती हैं, तब दिग्विजय का दिल पिघल जाता है और वह उन्हें रोक लेता है। यह एक इमोशनल मोमेंट होगा, जिसमें अनुपमा और बंकु समेत संभावना है कि दर्शकों के भी आंसू झलक पड़ेंगे।
वसुंधरा के खिलाफ खड़ी होगी ख्याति
दूसरी तरफ कोठारी मेंशन में भी भारी ड्रामा होने वाला है। वसुंधरा को लगेगा कि माही को उसके खिलाफ अनुपमा ने भड़काया है। अनिल और ख्याति माही का सपोर्ट करेगे और वसुंधरा से कहेंगे कि गलती गौतम की है। ख्याति अब वसुंधरा के खिलाफ जाकर माही का साथ देने का फैसला करती है। दूसरी तरफ पारितोष और लीला चाहते हैं कि माही वापस गौतम के पास चली जाए। लेकिन राही, अंश और प्रेम उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। अंत में वसुंधरा यह ऐलान कर देगी कि माही अब कभी इस घर में वापस नहीं आ सकती।
अनुपमा के पास 15 दिन की डेडलाइन
यह सुनकर जहां सभी लोग सन्न होंगे, वहीं गौतम मन ही मन मुस्कुराने लगेगा। उधर गोवा में सावी विला के माहौल में थोड़ी शांति आएगी जब जया दिग्विजय को अच्छा इंसान कहेगी। दिग्विजय भी बंकु से कॉफी मांगकर हालात को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब दिग्विजय, अनुपमा की भेजी हल्दी का लेप अपने जख्मों पर लगाता है और उसे अनुपमा की फिक्र का अहसास होता है। लेकिन अनुपमा के सामने अब एक नई चुनौती है। उसके पास नौकरी नहीं है और नया ठिकाना ढूंढने के लिए केवल 15 दिन का समय है।
अनुपमा को मिलेगी उम्मीद की किरण
एपिसोड के आखिर में आप देखेंगे कि अनुपमा जया को स्कूल भेजकर अपनी नई चुनौतियों से भिड़ने की तैयारियों में जुट जाएगी। वह एक कैफे में कदम रखेगी जो उसकी कल्पना से भी खूबसूरत होगा। कैफे की खूबसूरती देख अनुपमा दंग रह जाएगी और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक होगी। क्या यह कैफे अनुपमा की जिंदगी में नया टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्या वह 15 दिनों के भीतर खुद को साबित कर पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेंगे। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।