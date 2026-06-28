Anupamaa 28 June 2026: अनुपमा और प्रेम ने मिलाया हाथ, राही पर मीता लगाएगी घटिया आरोप
Anupamaa 28 June 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त तमाशा देखने को मिलेगा, इस बार वजह बनेगी मीता और मोहल्ले की औरतें।
Anupamaa 28 June 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के रविवार के एपिसोड की शुरुआत मेहंदी सेलिब्रेशन के साथ होगी। जहां दोनों परिवार मेहंदी की रस्म को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ गौतम अपनी प्लानिंग को अंजाम देने में लगा होगा। अनुपमा किचन में काम करने के दौरान दिग्विजय को बताएगी कि उसे शक है कि गौतम जरूर यहां कोई नया तमाशा करने के इरादे से आया है, हालांकि दिग्विजय उसे तसल्ली देगा कि सब अच्छा होगा और वह परेशान नहीं हो।
मोहल्ले की औरतें करेंगी माहौल खराब
अनुपमा सभी के लिए एक कमाल का प्लैटर सर्व करेगी जिसमें मीठा और नमकीन एक साथ परोसा जाएगा। सभी खुशी से यह खाना एन्जॉय कर रहे होंगे कि तभी अनुपमा नोटिस करेगी कि पड़ोस की औरतें आपस में कुछ खुसफुसा रही हैं। अनुपमा जब सीधे तौर पर सवाल करेगी तो औरतें हमेशा की तरह दिग्विजय के साथ अनुपमा के रिश्ते पर सवाल उठाएंगी। वो कहेंगी कि अनुपमा हर बार किसी नए मर्द को लेकर चली आती है, लेकिन हर बार एक से बढ़कर एक हैंडसम। औरतें कहेंगी कि ये हुनर तो इस घर के सभी लोगों में है।
श्रुति को करारा जवाब देगी अनुपमा
अंश और प्रेरणा समेत ईशानी और परी भी इन औरतों को लताड़ेंगी। बच्चे कहेंगे कि ऐसी औरतों को हम अपने फंक्शन में बुलाते ही क्यों हैं। लीला कहेगी कि नहीं बुलाएंगे तो हमें कौन बुलाएगा? इस पर बच्चे कहेंगे कि ऐसे लोगों के यहां आपको जाना ही क्यों है? अपना पत्ता साफ होता देख औरतें फौरन लाइन पर आ जाएंगी और एक दूसरे पर बात डालने लगेंगी। अनुपमा सिचुएशन को संभालेगी। जब अनुपमा ख्याति की मेहंदी देख रही होगी तो वह पराग के बारे में सवाल करेगी। इसी बीच श्रुति भी वहां आ जाएगी और अपने हाथ पर अनुज के नाम की मेहंदी दिखाकर अनुपमा को चिढ़ाएगी।
प्रेम और अनुपमा ने मिलाया हाथ
हालांकि अनुपमा पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह कहेगी कि उसके अनुज का नाम उसके दिल पर लिखा हुआ है। फंक्शन के दौरान राही का पांव अटकने की वजह से परी गिरते-गिरते बचेगी और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो जाएगा। मीता आरोप लगाएगी कि राही क्योंकि खुद मां नहीं बन सकती, इसलिए परी के बच्चे की जान लेना चाहती है। राही भावुक हो जाएगी, लेकिन उसके सपोर्ट में प्रेम, अनुपमा, श्रुति, अनिल और वसुंधरा एक साथ खड़ी होंगी। थक हारकर मीता को माफी मांगनी पड़ेगी। फंक्शन आगे बढ़ेगा लेकिन तभी दरवाजे पर पुलिस पहुंच जाएगी। लेकिन क्यों? जानिए शो के स्पॉयलर अपडेट में।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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