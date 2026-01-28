Anupamaa 28 Jan: परी-ईशानी के पीछे पड़े रजनी के गुंडे, क्या अनुपमा बचा पाएगी बेटियों की इज्जत?

संक्षेप: Anupamaa 28 Jan: अनुपमा सीरियल के बुधवार के एपिसोड में रजनी देसाई कुछ ऐसा करेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह अनुपमा और चॉल वालों से अपनी बात मनवाने की कोशिश में परी-ईशानी के पीछे गुंडे भिजवा देगी।

अनुपमा सीरियल के बुधवार के एपिसोड की शुरुआत एक ठहराव के साथ होगी, लेकिन वक्त के साथ ड्रामा अनफोल्ड होगा और कहानी रफ्तार पकड़ लेगी। अनुपमा जब दीपक जला रही होगी तब जस्सी आकर उसे बताएगी कि कल के विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ औरतें उनके साथ आई हैं। वहीं अनुपमा की फिक्र यह है कि वक्त लगातार मुट्ठी की रेत जैसे फिसलता जा रहा है। अनुपमा कहेगी कि एक दिन बीत गया है और अब बस उनके पास चॉल को बचाने के लिए दो ही दिन बाकी रह गए हैं। यह सब चल ही रहा होगा कि अनुपमा का ध्यान परी और ईशानी की तरफ जाएगा।

वसुंधरा कोठारी बढ़ा रही पराग की टेंशन जस्सी उसे दिलासा देगी कि मुंबई शहर सुरक्षित है इसलिए वो परेशान न हो, इस पर अनुपमा कहेगी कि फिर भी उन्हें कम से कम इनफॉर्म करना चाहिए। इस सबके बीच अनुपमा एक बार फिर लैंप की लाइट को जलते बुझते देखेगी और उसे किसी अनहोनी का डर सताएगा। उधर कोठारी मेंशन में जहां पराग लगातार अपने घर को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा कोठारी अपने बेटे की मुश्किलें बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। वह पराग से कहेगी कि अब वक्त बहुत कम बचा है।

पराग और राही की हिम्मत बढ़ाएगा प्रेम प्रेम अपने पिता को परेशान देखकर उनके पास जाएगा और कहेगा कि हम आपके साथ हैं। प्रेम अपने पिता को यह हिम्मत देगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम की आंखें नम हो जाएंगी और वह कहेगा कि जब माता-पिता बच्चों को उनकी हिम्मत बढ़ाते और साथ देते देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। पराग अपने बेटे को गले लगाएगा। इधर राही इस बात को लेकर परेशान होगी कि उसकी मां की वजह से पराग कोठारी कितना परेशान हो रहा है। प्रेम जाकर राही को समझाएगा, और बताएगा कि अनुपमा हमेशा सही होती है।