Anupamaa 28 Feb: अनुपमा को पता चलेगा दिवाकर का काला सच! होगा अर्जुन-टीना की कहानी का अंत
Anupamaa 28 February 2026 Written Update: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को एक रेस्त्रां में इस बात का पता चल जाएगा कि दिवाकर का असली नाम करण है और दिल्ली में उसका एक भरा-पूरा परिवार है।
Anupamaa 28 February 2026 Written Update: अनुपमा एक बार फिर अपनी दमदार बातों से सबका दिल जीत लेती है। वो कहती है कि माता-पिता का दर्जा इस दुनिया में सबसे ऊंचा है और क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता-पिता को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अनुपमा साफ शब्दों में कहती हैं कि अर्जुन और टीना को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो सके। वह मनप्रीत और रविंदर को हिम्मत देते हुए कहती हैं कि उन्हें अपने हक के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए। नासिर भी सबको बताता है कि उसने वकील से बात कर ली है और अगर ये दोनों दोबारा घर के आसपास भी दिखे, तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
दिवाकर की वापसी से पहले बनेगा ये माहौल
इस तनावपूर्ण माहौल के बीच रविंदर, हसंमुख, नासिर और धीरज साथ मिलकर गाना गाते हैं ताकि मनप्रीत और रविंदर का मूड ठीक हो सके। अपनों का साथ देखकर अनुपमा भावुक हो जाती है और हंसमुख उसे गले लगाकर दिलासा देते हैं। दूसरी तरफ घर पर पाखी अपनी ही जिद पर अड़ी हुई है। वह परितोष को घर साफ करने का हुक्म देती है क्योंकि उसे उम्मीद है कि दिवाकर जल्द ही वापस आएगा। हालांकि लीला और किंजल को दिवाकर की नीयत पर शक है, लेकिन पाखी उनकी एक नहीं सुनती। वह तो यहां तक कह देती है कि वह अनुपमा के तानों से तंग आ चुकी है और शादी के बाद दिवाकर के साथ बाहर चली जाएगी।
अनुपमा को पता चलेगा दिवाकर का सच
कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अनुपमा एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहां वह अचानक दिवाकर को देख लेती है, लेकिन वह अकेला नहीं था। दिवाकर वहां एक महिला और बच्चे के साथ बैठकर खुशियां मना रहा था। अनुपमा को तब सदमा लगता है जब उसे पता चलता है कि वह महिला दिवाकर की पत्नी है और वो अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं। इतना ही नहीं, अनुपमा को यह भी पता चलता है कि दिवाकर का असली नाम 'करण' है। वह बड़ी चालाकी से दिवाकर के इस धोखे का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है ताकि वक्त आने पर सबको सच दिखा सके।
होली एपिसोड में आने वाला है यह ट्विस्ट
रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा अब ठोस सबूत के साथ अपनी बेटी को बचाने की लड़ाई शुरू करेगी। लेकिन इस तरफ जहां वह पाखी को एक गड्ढे में गिरने से बचाने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ राही के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नए एपिसोड में दिखाया गया है कि होली के दौरान उस वक्त अनुपमा और पाखी के होश फाख्ता हो जाएंगे, जब वो देखेंगे कि प्रेम और प्रेरणा के बीच करीबियां हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। प्रेरणा प्रेम से होली पर प्यार का इजहार करेगी और प्रेम भी इन नजदीकियों को रेजिस्ट नहीं करेगा। अनुपमा को अपना वो वक्त याद आएगा, जब उसके साथ गलत हुआ था।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
