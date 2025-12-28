Hindustan Hindi News
Anupamaa 28 Dec: अनुपमा को यह चेतावनी देगी बेटी, रजनी भांप जाएगी राही के इरादे

Anupamaa 28 Dec: अनुपमा को यह चेतावनी देगी बेटी, रजनी भांप जाएगी राही के इरादे

संक्षेप:

Anupamaa 28 December 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार के एपिसोड में जानिए आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा?

Dec 28, 2025 04:29 pm IST
Anupamaa 28 December 2025 Written Update: रजनी और राही एक दूसरे के सामने तो सब कुछ सामान्य होने का दिखावा करेंगी, लेकिन वहां से जाते ही राही के दिमाग में रजनी की कही बातें घूमने लगेंगी। रजनी भी अपने बेटे वरुण को बताएगी कि राही को उस पर शक हो गया है, वरुण पूछेगा कि उसे ऐसा क्यों लगता है? इस पर रजनी बताएगी कि उसकी बातों में साफ झलक रहा था, साथ ही वह बार-बार यह देखने की कोशिश कर रही थी कि उस फाइल में क्या है। रजनी कहेगी कि उसे राही और प्रेम से बहुत सावधान रहना होगा।

रजनी भांप जाएगी राही के इरादे

अनुपमा सीरियल के रविवार के एपिसोड में आप यह भी देखेंगे कि ख्याति अपने पति पराग कोठारी को समझाने की कोशिश करेगी। जब ख्याति को पता चलेगा कि पराग उस चॉल को तोड़ने जा रहा है जहां अनुपमा रहती है और उस चॉल को तोड़कर वहां पर बिल्डिंग बनाएगा, तो ख्याति उसे समझाएगी। उसे यह फिक्र सता रही होगी कि उन्हें गरीबों की बद्दुआ लगेगी। पराग कोठारी यह भी कहेगा कि लैब में बनाए जा रहे हीरों की वजह से उनके असली हीरों का बिजनेस मंदा पड़ने लगा है, ऐसे में उनके पास दूसरी चॉइज नहीं है।

अनुपमा को यह चेतावनी देगी राही

उधर राही जब लौटकर अपनी मां से मिलेगी तो फिर एक बार उससे कहेगी कि उसे रजनी के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। अनुपमा हमेशा की तरह अच्छाई और लोगों पर भरोसा करने की बात कहेगी और राही समझाएगी कि उसने लोगों पर भरोसा करके हमेशा मुंह की खाई है। राही कुछ देर तक अपनी मां को समझाएगी लेकिन जब देखेगी कि वो नहीं सुन रही है तो यह कहकर वहां से चली जाएगी कि उम्मीद है आप ही ठीक हों, और मुझे आपसे वो चार शब्द कहने की जरूरत ना पड़े। अनुपमा पूछेगी कौन से चार शब्द, तो राही कहेगी- मैंने कहा था ना।

पाखी और ईशानी की खुलेगी पोल

पाखी अपनी बेटी ईशानी को यह सबक दे रही होगी कि कैसे उसे अनुपमा के सामने काम पड़ने पर मीठी बोली बोलनी है और बाद में छुरी की तरह तेज धार हो जाना है। वह अपनी बेटी को समझाएगी कि उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, ना कि यह सब शादी के नाच-गानों के चक्कर में पड़ना चाहिए। पाखी जब अपनी बेटी को यह सब बातें कह रही होगी तो बापूजी सुन लेंगे और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाएंगे। बापूजी कहेंगे कि जो अपनी मां का दिल दुखाता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है।

Anupamaa

