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अनुपमा सीरियल में होगी एक और शादी! क्या सही साबित होंगे पब्लिक के ये 3 तुक्के?

Apr 28, 2026 12:44 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa 28 April 2026 Episode: अनुपमा सीरियल का आज का एपिसोड देखने के बाद पब्लिक का रिएक्शन देखने लायक है। लोग इस बात से नाराज हैं कि मेकर्स अभी भी अनुज को वापस लाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं।

अनुपमा सीरियल में होगी एक और शादी! क्या सही साबित होंगे पब्लिक के ये 3 तुक्के?

Anupamaa 28 April 2026 Episode: टीवी सीरियल अनुपमा का मंगलवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। एक तरफ जहां श्रुति ने राही के कान भरने शुरू कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ गौतम वसुंधरा कोठारी को भड़काने में लगा हुआ है। इस बीच ईशानी और बंकु के बीच लव स्टोरी बनती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर आज का एपिसोड देखने के बाद लोगों ने अपने रिएक्शन्स दिए हैं। फैन थ्योरीज की मानें तो ये 3 दमदार ट्विस्ट हमें अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के एपिसोड पर क्या है जनता की राय।

अनुज के कमबैक की डिमांड तेज

अनुपमा के आज के एपिसोड पर भी सबसे ज्यादा ट्वीट सीरियल में अनुज कपाड़िया के कमबैक को लेकर हैं। ढेरों फैंस ने लिखा है कि जब श्रुति वापस आ गई है और आध्या की जिंदगी से जुड़ी पुरानी बातों का जिक्र लगातार चल रहा है, तो ऐसे में मेकर्स को बिना देर किए अनुज कपाड़िया (गौरव खन्ना) को भी शो में ले ही आना चाहिए। एक फॉलोअर ने माइक्रोब्लॉकिंग साइट X पर लिखा- अनुपमा बनाम श्रुति की लड़ाई में मुझे पूरे वक्त श्रू-श्रू नहीं देखना है। अनुज को लेकर आओ, वो होगा तो कहानी में कुछ अच्छा देखने मिलेगा।

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अनुपमा और श्रुति में होगी टक्कर!

एक यूजर ने श्रुति के राही को अपनी मां के खिलाफ भड़काने की कोशिश पर रिएक्ट किया है। लोगों को यह चीज साफ समझ में आ रही है कि अब कहानी में एक बार फिर श्रुति बनाम अनुपमा होने वाला है, क्योंकि राही को अपनी सगी मां के खिलाफ भड़काने में श्रुति जी जान से जुट गईहै। एक यूजर ने लिखा- श्रुति ने फिर वही काम करना शुरू कर दिया है जो वो हमेशा करती रही है, राही को इमोशनली भड़काना। हालांकि आध्या (राही) में हमेशा की तरह जरा सी भी मैच्योरिटी देखने को नहीं मिल रही है। वो दिमाग से पैदल ही है।

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बंकू और ईशानी की होगी शादी!

जहां ज्यादातर लोग श्रुति के खिलाफ दिखे वहीं कुछ यूजर्स ने श्रुति का सपोर्ट किया है। एक यूजर ने लिखा है कि श्रुति अपनी जगह बिलकुल सही है और मैंने शुरू से उसका ही सपोर्ट किया है। आखिर वो अपना हक क्यों छोड़े? इसके अलावा आज के एपिसोड में कई लोगों ने प्रेम कोठारी को जमकर ट्रोल किया है। उसे शो का रियल लूजर बताया है और श्रुति की मदद लेने के लिए उसका मजाक बनाया है। इसके अलावा ईशानी और बंकू के बीच हुई नोक-झोक को लोग खूब एन्जॉय कर रहे हैं और शो में आने जा रही एक और शादी के लिए एक्साइटेड हैं। एक यूजर ने लिखा- दिग्विजय कन्यादान करेगा और अनुपमा हमेशा की तरह मां बनेगी। लीला फिर एक बार तांडव करेगी।

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