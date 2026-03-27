Anupamaa 27 March: अनुपमा के लिए मिस्टर दिग्विजय से लड़ता है बंकू, आत्महत्या करने की कोशिश करती है माही

Anupamaa 27 March: अनुपमा के लिए मिस्टर दिग्विजय से लड़ता है बंकू, आत्महत्या करने की कोशिश करती है माही
Anupamaa Today's Episode: ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में पॉल, अनुपमा पर हमला करने की कोशिश करता है। मिस्टर दिग्विजय पॉल को तो भगा देते हैं, लेकिन अनुपमा को भी बाहर निकाल देते हैं।
Anupamaa 27 March 2026 Written Update in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के 27 मार्च के एपिसोड में अनुपमा टूट जाती है। अनुपमा, कान्हा जी के पास जाती है और उनसे सवाल करती है। कान्हा जी, अनुपमा को मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देते हैं। अनुपमा वापस घर जाती है। जैसे ही अनुपमा घर पहुंचती है पॉल अपनी पत्नी रोजी और कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है।
अनुपमा का एक्शन
अनुपमा पहले पॉल और रोजी से बात करने की कोशिश करती है। हालांकि जब पॉल और रोजी उसपर गलत-गलत इल्जाम लगाते हैं, उसे गोवा से बाहर निकालने की जिद करते हैं, तब अनुपमा अंदर चली जाती है।
पॉल का रिएक्शन
पॉल और रोजी दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अनुपमा दरवाजा नहीं खोलती है। दरवाजा खुलवाने के लिए पॉल, मिस्टर दिग्विजय के पौधे उठाता है। अनुपमा तुरंत बाहर आती है और पॉल को मिस्टर दिग्विजय के पौधे तोड़ने से रोकती है।
मिस्टर दिग्विजय की एंट्री
अनुपमा पौधे को बचाने के चक्कर में गिर जाती है। ऐसे में पॉल, अनुपमा को डंडे से मारने की कोशिश करता है। हालांकि, मिस्टर दिग्विजय बीच में आ जाते हैं और अनुपमा को बचा लेते हैं। मिस्टर दिग्विजय ये साफ करते हैं कि वो ये सब अनुपमा के लिए नहीं कर रहे हैं। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने घर में शांति चाहिए।
पॉल के इल्जाम
पॉल भड़क जाता है। पॉल मिस्टर को अपशब्द कहता है। इतना ही नहीं, वो मिस्टर दिग्विजय पर सावी की हत्या का भी इल्जाम लगाता है। पॉल कहता है, ‘ये जान से मार देगा मेरे को, जैसे अपनी बेटी को मारा था।’ मिस्टर दिग्विजय, पॉल को धमकाते हैं। मिस्टर दिग्विजय कहते हैं, ‘जो सोचना है सोच, लेकिन यहां नहीं। मुझे शोर पसंद नहीं।’
पॉल की धमकी
पॉल, अनुपमा को धमकी देता है। पॉल कहता है, ‘मैं कल फिर से आऊंगा। कल सुबह तक गोवा छोड़कर चली जाना अनुपमा जोशी।’ इसके बाद मिस्टर दिग्विजय अंदर जाते हैं और अनुपमा का सामान लेकर बाहर आते हैं। अनुपमा, मिस्टर दिग्विजय से रिक्वेस्ट करती है। बंकू भी अनुपमा के लिए मिस्टर दिग्विजय से भिड़ जाता है।
माही का एक्शन
वहीं दूसरी तरफ माही, गौतम से डर कर भाग जाती है। राही पूरे घर में माही को ढूंढती है। सबको बताती है कि माही घर में नहीं है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। ऐसे में प्रेम, राही को लेकर माही को ढूंढने निकलता है। राही को माही रोड़ पर बैठी मिलती है। राही और प्रेम, माही को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन माही डरी रहती है और आत्महत्या करने की कोशिश करती है। हालांकि, राही और प्रेम उसे रोक लेते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
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