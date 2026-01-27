Anupamaa Promo: उल्टी पड़ेगी रजनी की चाल, बेटा वरुण भी होगा खिलाफ, अनुपमा में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

संक्षेप: Anupamaa 27 January 2026 Promo: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के प्रोमो में धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिला है। इस आने ट्विस्ट की वजह से रजनी का सबकुछ बर्बाद हो जाएगा।

Anupamaa Promo in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। रजनी, अनुपमा को सबक सिखाने के लिए अपना तुरुप का इक्का फेकेगी। लेकिन उसकी ये चाल उसी पर भारी पड़ जाएगी। उसका सबकुछ बर्बाद हो जाएगा। कैसे? आइए बताते हैं। सामने आए प्रोमो की शुरुआत में वरुण, रजनी को कॉल करता है और कहता है, ‘आप जाे चाहती थीं अनुपमा जी के साथ हो वो होने को है।’ रजनी खुश हो जाती है। रजनी कहती है, ‘अनुपमा…आज तू नहीं बचेगी।’

क्या है रजनी और वरुण का प्लान? इसके बाद पूर्वी छाया चॉल के उस घर में आग लग जाती है जिस घर में अनुपमा, जस्सी और भारती के साथ रहती थी। आग देख अनुपमा घबरा जाती है और सबसे पूछती है कि राही कहां है। राही सामने आती है। अनुपमा, राही को सुरक्षित देख राहत की सांस लेती है। राही, अनुपमा को बताती है कि रजनी की बेटी प्रेरण अंदर आग में फंसी हुई है।

रजनी का गुस्सा उधर रजनी, अनुपमा की फोटो को आगे लगाती है। इधर अनुपमा, प्रेरणा को बचाने की कोशिश करती है। जब वरुण को पता चलता है कि उसकी बहन प्रेरणा अंदर फंसी हुई है तब वह घबरा जाता है। वह प्रेरणा को बचाने आता है और देखता है कि अनुपमा उसकी बहन के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है।