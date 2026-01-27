Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa 27 January 2026 Promo in Hindi Fire in Purvi Chhaya Chawl Prerna life in danger anupama protect her
Anupamaa Promo: उल्टी पड़ेगी रजनी की चाल, बेटा वरुण भी होगा खिलाफ, अनुपमा में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

Anupamaa Promo: उल्टी पड़ेगी रजनी की चाल, बेटा वरुण भी होगा खिलाफ, अनुपमा में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

संक्षेप:

Anupamaa 27 January 2026 Promo: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के प्रोमो में धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिला है। इस आने ट्विस्ट की वजह से रजनी का सबकुछ बर्बाद हो जाएगा।

Jan 27, 2026 10:33 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Promo in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। रजनी, अनुपमा को सबक सिखाने के लिए अपना तुरुप का इक्का फेकेगी। लेकिन उसकी ये चाल उसी पर भारी पड़ जाएगी। उसका सबकुछ बर्बाद हो जाएगा। कैसे? आइए बताते हैं। सामने आए प्रोमो की शुरुआत में वरुण, रजनी को कॉल करता है और कहता है, ‘आप जाे चाहती थीं अनुपमा जी के साथ हो वो होने को है।’ रजनी खुश हो जाती है। रजनी कहती है, ‘अनुपमा…आज तू नहीं बचेगी।’

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है रजनी और वरुण का प्लान?

इसके बाद पूर्वी छाया चॉल के उस घर में आग लग जाती है जिस घर में अनुपमा, जस्सी और भारती के साथ रहती थी। आग देख अनुपमा घबरा जाती है और सबसे पूछती है कि राही कहां है। राही सामने आती है। अनुपमा, राही को सुरक्षित देख राहत की सांस लेती है। राही, अनुपमा को बताती है कि रजनी की बेटी प्रेरण अंदर आग में फंसी हुई है।

रजनी का गुस्सा

उधर रजनी, अनुपमा की फोटो को आगे लगाती है। इधर अनुपमा, प्रेरणा को बचाने की कोशिश करती है। जब वरुण को पता चलता है कि उसकी बहन प्रेरणा अंदर फंसी हुई है तब वह घबरा जाता है। वह प्रेरणा को बचाने आता है और देखता है कि अनुपमा उसकी बहन के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है।

ये भी पढ़ें:अनुपमा को रजनी देगी यह नया ऑफर, दुबई में घर और आलीशान रिटायरमेंट
ये भी पढ़ें:अनुपमा की वजह से खतरे में राही-प्रेम का रिश्ता, वसुंधरा चलेगी यह नई चाल

घबरा जाएगा वरुण

वह देखता है कि अनुपमा पहले लकड़ी की मदद से घर का दरवाजा खोलती है और फिर प्रेरणा को बचाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। कहा जा रहा है कि ये सब देखकर वरुण का हृदय परिवर्तन हो जाएगा है और वो रजनी की जगह अनुपमा का साथ देगा। रजनी हार जाएगी और पीछे हट जाएगी। इस तरह अनुपमा की पूर्वी छाया चॉल भी बच जाएगी और पराग कोठारी को उसके पैसे भी वापस मिल जाएंगे।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।