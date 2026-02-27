Hindustan Hindi News
Anupamaa 27 Feb: प्रेम और अंश काे मिलेगा सबूत, गौतम रिवील करेगा अपना मास्टर प्लान, अनुपमा सिखाएगी सबक

Feb 27, 2026 11:00 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Written Update in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में गौतम, माही के सामने अपना मास्टर प्लान रिवील करेगा। वहीं अनुपमा, टीना-अर्जुन को सबक सिखाएगी।

Anupamaa 27 February 2026 Episode: ‘अनुपमा’ के 27 फरवरी के एपिसोड में टीना और अर्जुन अपने माता-पिता का फोन ले लेते हैं। वे उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं और उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करने पर मजबूर करते हैं। अनुपमा को सपने में बीजी आती है। अनुपमा का दिल घबराने लगता है। अनुपमा, बापूजी और उनके दोस्तों के साथ बीजी से मिलने जाती है। वहां जाकर अनुपमा को पता चलता है कि टीना और अर्जुन दोबारा अपने मां-बाप के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं।

अनुपमा का इंसाफ

अनुपमा, टीना और अर्जुन के गाल पर थप्पड़ जड़ती है। अनुपमा, टीना और अर्जुन को पकड़कर बाहर लेकर जाती है। इतना ही नहीं, अनुपमा सबको टीना और अर्जुन का वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट करती है। अनुपमा सबको बताती है कि टीना और अर्जुन अपने मां-बाप के साथ बुरा बर्ताव कर रहते हैं। उन्हें खाना नहीं देते, उसने काम करवाते हैं और उन्हें मारते भी हैं।

अनुपमा सीरियल में गौतम और माही
अंश को मिले सबूत

वहीं दूसरी तरफ अंश और प्रेम, कोठारी एम्पायर के सबसे वफादार नौकर जीतू को पकड़कर घर लाते हैं। अंश बताता है कि उसने सीसीटीवी फुटेज में जीतू को बॉक्स बदलते देखा है। पराग को अंश की बात पर यकीन नहीं होता है। पराग, जीतू से सच जानने की कोशिश करता है। जीतू, गौतम का नाम नहीं लेता है। वह बस इतना कहता है कि उसे पैसों की जरूरत थी इसलिए उसने अपनी वफादारी बेच दी।

गौतम और जीतू का कनेक्शन

जीतू के जाने के बाद अंश और राही डिस्कस करते हैं कि हो न हो इसके पीछे गौतम का हाथ है। वहीं गौतम, माही को अपना प्लान बताता है। गौतम कहता है, ‘जीतू के बारे में मैंने पता लगाया था। उसका बेटा जेल में था और बहू प्रेग्नेंट। पापा गलत काम के लिए जीतू को पैसे नहीं देते। मैंने बस इसी बात का फायदा उठाया। मैंने जीतू के बेटे को जेल से छुड़वाया और उससे कहा कि वो एग्जीबिशन में जाकर बॉक्स बदलने की एक्टिंग करे।’

खुश हो जाती है माही

गौतम आगे कहता है, ‘पापा को असली हीरे तो मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें अपना खोया हुआ भरोसा कमाने में समय लगेगा और तब तक वो हमें इस घर से बाहर निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकेंगे।’ गौतम का प्लान सुनने के बाद माही खुश हो जाती है और गौतम को गले लगा लेती है।

