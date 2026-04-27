जानिए अनुपमा का आज का एपिसोड क्यों हो रहा सेलिब्रेट, अनुज के कमबैक पर क्यों भड़के हैं फैंस?
Anupamaa 27 April 2026 Episode Reactions: रुपाली गांगुली का सीरियल अनुपमा आज जमकर सेलिब्रेट किया जा रहा है। फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गौरव खन्ना को ट्रोल किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? चलिए जानते हैं।
Anupamaa 27 April 2026 Full Episode: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का सोमवार का एपिसोड फैंस जमकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इस तरह के ढेरों ट्वीट किए जा रहे हैं जिनमें लोग अनुपमा सीरियल की स्टार कास्ट और मेकर्स को बधाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आज के एपिसोड में ऐसा क्या खास है? तो आपको बता दें कि रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर इस टीआरपी टॉपर सीरियल ने अपने 2000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। बीते कई सालों से हफ्ते के सातों दिन दर्शकों को एंटरटेन कर रहा यह धारावाहिक लगातार दर्शकों का फेवरिट बना हुआ है। लेकिन आज के एपिसोड में दर्शकों को और क्या खास लगा? चलिए जानते हैं।
गौरव खन्ना शो में वापसी को लेकर ट्रोल
टीवी सीरियल अनुपमा में गौरव खन्ना की वापसी को लेकर लगातार बज बना हुआ है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि गौरव खन्ना फिर एक बार अनुज कपाड़िया के किरदार में वापसी करने वाले हैं। गॉसिप्स के बीच ट्विटर पर कुछ लोग गौरव खन्ना को ट्रोल करते दिखाई पड़े। एक फॉलोअर ने लिखा- सुपरस्टार जी बिग बॉस में तो टीआरपी ला नहीं पाए, यहां इस शो की लाज कैसे बचा पाएंगे। एक शख्स ने मजाकिया लहजे में लिखा- कुछ लोगों के पास व्लॉगिंग करने के अलावा और कोई काम नहीं है। टॉप 5 में सिर्फ गौरव खन्ना ही है जो अभी घर पर बैठा हुआ है। बेचारा बिग बॉस में तो कुछ कर नहीं पाया और अब राजन शाही के तलवे चाट रहा है। इसी तरह के कई कमेंट लोगों ने गौरव खन्ना को लेकर किए हैं।
फूले नहीं समा रहे हैं अनुज के फैंस
जहां एक तरफ अनुज कपाड़िया की शो में वापसी की खबरों से लोग नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनुज कपाड़िया के फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ढेरों फैंस ने लिखा है कि अनुज की शो में वापसी इसमें चार चांद लगा सकती है। एक यूजर ने जहां शो में अनुज की वापसी को लेकर मेकर्स से धमाकेदार एंट्री प्लान करने को कहा है, तो वहीं एक शख्स ने लिखा है कि शो की टीआरपी अनुज कपाड़िया की वापसी से नई ऊंचाई छू सकती है। क्योंकि अनुज को शो से हटाए जाने के बाद से टीआरपी में भारी गिरावट देखने को मिली थी।
क्या वनराज शाह भी लौटेंगे वापस?
बता दें कि बीते कुछ वक्त से अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया की काफी चर्चा हो रही है। मेकर्स श्रुति को भी वापस ले आए हैं। इसी वजह से लगातार गौरव खन्ना की शो में वापसी की बातें जोरों पर हैं। इसी बीच यह भी देखना होगा कि क्या मेकर्स सुधांशु पांडे और अन्य उन कलाकारों को भी वापस लाएंगे जो पहले शो में काफी दमदार रोल प्ले कर रहे थे। वनराज शाह को सीरियल से हटाने की वजह से भी इसकी टीआरपी में गिरावट आई थी। साथ ही जब गौरव खन्ना को शो में वापस लाया जाएगा, तो यह भी देखना होगा कि क्या उसके परिवार के लोगों को भी फिर से जगह मिलेगी। सवाल बहुत से हैं, लेकिन जवाबों के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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