Anupamaa 26 Nov: अनुपमा की राह में किसने बिछाए कांटे? डायरेक्टर ने वायरल कराया वीडियो

संक्षेप: Anupamaa 26 November 2025: अनुपमा सीरियल का 26 नवंबर 2025 का एपिसोड कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आने वाला है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर सीरियल में जानिए बुधवार को आपको क्या कुछ देखने मिलेगा।

Anupamaa 26 November 2025 Full Episode: अनुपमा के उस वक्त होश उड़ जाएंगे जब उसे सेट से कॉल आएगा कि उसका बनाया खाना खाकर लोगों की तबीयत खराब हो गई है। अनुपमा बिना देर किए भारती, जस्सी और ईशानी के साथ सेट पर पहुंचेगी। डायरेक्टर अनुपमा को खूब खरी खोटी सुनाएगा कि उसके बनाए खाने की वजह से एक्टर्स की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है। अनुपमा अपनी बात रखने की कोशिश करेगी कि खाने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया था और इसीलिए आज खाना उसने नहीं भेजा था, लेकिन डायरेक्टर उसकी एक नहीं सुनेगा।

डायरेक्टर ने वायरल कराया वीडियो वो अनुपमा को टिफिन बॉक्स दिखाएगा जिन्हें देखने के बाद अनुपमा कहेगी कि ये उसके टिफिन नहीं हैं। लेकिन गुस्से में आग बबूला डायरेक्टर उसकी एक नहीं सुनेगा। वो कहेगा कि उसकी वजह से उस पर लीगल एक्शन होगा। वो अनुपमा समेत सभी लड़कियों को काम से निकाल देगा। जस्सी, भारती और ईशानी समेत सबकी नौकरी जाएगी और डायरेक्टर सभी का वीडियो बनाकर वायरल करवा देगा, जिसकी वजह से सभी सड़क पर आ जाएंगे और उन्हें आगे कहीं काम मिलने की भी गुंजाइश खत्म हो जाएगी।

जारी रहेंगी माही-वसुंधरा की साजिशें उधर कोठारी मेंशन में राही जब पढ़ाई करते-करते काम करने की कोशिश कर रही होगी तो उससे एक छोटी सी गलती हो जाएगी, जिसके चलते वसुंधरा कोठारी उसे जमकर लताड़ेंगी। माही भी आग में घी डालने का काम करेगी। बाद में जब प्रेम घर आएगा तो वह राही से पूछेगा कि उसकी पहली क्लास कैसी रही? सच पता करने पर वो वसुंधरा कोठारी से बात करेगा, लेकिन घमंड में चूर वसुंधरा यहां भी खुद को सही और राही को ही गलत बताती रहेगी। कड़वाहट भरे माहौल में कुछ अच्छी चीजें भी होंगी।