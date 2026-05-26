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Anupamaa Spoiler: दिग्विजय पर हाथ उठाएगा गौतम, शो में होगी एक नए किरदार की एट्री!

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa 26 May Spoiler Alert: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में एक दमदार ट्विस्ट आने को है। जब गौतम गांधी अपनी पोल खुलने पर दिग्विजय के साथ बदतमीजी करेगा, तो वह भी उसे करारा जवाब देगा।

Anupamaa Spoiler: दिग्विजय पर हाथ उठाएगा गौतम, शो में होगी एक नए किरदार की एट्री!

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा कोठारी और गौतम गांधी घटियापन की हद पार कर देंगे। अनुपमा और दिग्विजय को परेशान करने के लिए वसुंधरा इस हद तक गिर जाएगी, कि वो गोवा जाकर दिग्विजय के बेटे रणविजय से हाथ मिला लेगी। फैन थ्योरीज की मानें तो शो में जल्द ही रणविजय के किरदार में एक नए एक्टर की एंट्री होने वाली है। वजह यह, कि बीते कुछ वक्त में मेकर्स ने रणविजय के नाम पर चर्चा काफी बढ़ाई है। अब जब वसुंधरा और गौतम गोवा जाकर उससे मिलकर भी आए हैं, तो उससे जुड़े ट्विस्ट जल्द ही बढ़ाए जाएंगे।

बहू ख्याति के साथ बदतमीजी करेगी वसुंधरा

सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि वसुंधरा कोठारी एक बार फिर अपनी बहू ख्याति को बेइज्जत करती नजर आएगी। दरअसल वसुंधरा कोठारी अपने दामाद गौतम के साथ गोवा जाकर आई होगी यह बात ख्याति को पता चल जाएगी। वह जब वसुंधरा से इस बारे में सवाल करेगी तो मोटी बा बहुत बदतमीजी भरे लहजे में उसे जवाब देगी, 'हम लोग गोवा कब गए, क्यों गए, ये हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते ख्याति।' वसुंधरा अपनी बहू को बुरा भला कह ही रही होगी, कि दरवाजे की तरफ से एक बुलंद आवाज सुनाई पडे़गी- तो मुझे बता दीजिए।

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दिग्विजय खोल देगा गौतम-वसुंधरा की पोल

यह आवाज और किसी की नहीं, बल्कि दिग्विजय सूद की होगी। वह बहुत गुस्से में होगा और सीधा आकर वसुंधरा कोठारी के सामने खड़ा हो जाएगा। दिग्विजय उससे कहेगा- आप वहां मेरे नालायक बेटे से हाथ मिलाकर मुझे और अनुपमा जी को बर्बाद करने के लिए आए थे। वसुंधरा की आंखों में इतने के बाद भी शर्म नहीं बल्कि अहंकार की कीचड़ होगी। दिग्विजय को सब कुछ पता होने के बाजवूद गौतम गांधी उसकी आंखों में देखकर उससे झूठ बोलेगा और कहेगा- हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।

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गौतम को उसकी औकात दिखाएगा दिग्विजय

तब दिग्विजय उसे वो बताएगा, जिसके बाद गौतम गांधी और वसुंधरा कोठारी को सच स्वीकार करना ही पड़ेगा। दिग्विजय दोनों से कहेगा- सालगोंडा ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा है। वहां मेरे दोस्त रहते हैं। जिन्होंने आपको और आपके वकील को मेरे बेटे के साथ देखा था। इतने के बावजूद बजाए शर्म करने और गलती मानने के, गौतम गांधी दिग्विजय पर हाथ उठा देगा। लेकिन वह यह भूल जाएगा कि जिससे वो बात कर रहा है वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। दिग्विजय गौतम का हाथ मरोड़ कर उसे पल भर में लाचार महसूस करा देगा। सीरियल में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए।

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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