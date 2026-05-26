Anupamaa 26 May: अनुपमा का कॉम्पटिशन से पत्ता साफ, उधर प्रेम के कैफे में हो गया बड़ा कांड
Anupamaa 26 May 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि एक तरफ तोषू अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ अनुज के कैफे में हाई वोल्टेज ड्रामा हो जाएगा।
Anupamaa 26 May 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के मंगलवार के एपिसोड की शुरुआत दिग्विजय के प्रेरणा को हौसला देने से होगी। वह उसके लिए गाना गाएगा और अनुपमा समेत बाकी सभी लोग उसकी हौसलाफ्जाई करेंगे। इसी मौके पर दिग्विजय अनुपमा की सहमति से यह ऐलान भी कर देगा कि अब से प्रेरणा उनके साथ उनके कैफे में काम करेगी। यह सब कुछ देखकर तोषू के सीने पर सांप लोटने लगेंगे और वह जाकर राही-प्रेम से इस बात की चुगली करने का फैसला करेगा। वह बात को बढ़ा चढ़ाकर और मिर्च-मसाला लगाकर बताएगा कि कैसे प्रेरणा ने सिर्फ गोलियां खाने का नाटक किया था और अब वह अनुपमा के साथ मिल चुकी है।
आग में घी डालने का काम करेगी श्रुति
तोषू यह तक कह देगा कि ऐसी कैसी गोलियां खाई थीं कि उसे कुछ हुआ ही नहीं? राही और प्रेम जब गलत दिशा में सोच ही रहे होंगे, कि तभी श्रुति आ जाएगी और वह भी आग में घी डालने का काम करेगी। श्रुति कहेगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि प्रेरणा कोई बेचारी नहीं है, यह सब अनुपमा की साजिश है। गुस्से की आज में जल रहा प्रेम बातों-बातों में राही के सामने यह कह देगा कि अनुपमा तो कॉम्पटिशन में हिस्सा ही नहीं ले पाएगी, मुकाबला करना तो दूर की बात है। राही ने क्योंकि यह बात सुनी नहीं होगी, इसलिए उसे शक होगा कि शायद प्रेम कुछ गलत कर रहा है। हालांकि कन्फर्म नहीं होने के चलते वह कुछ नहीं कहेगी।
अपनी मां के लिए ऐसी बात कहेगा तोषू
प्रेम को गुस्से, नफरत और अहंकार में अपना हर गलत सही लग रहा होगा। वह अनुपमा का फॉर्म जला देगा और उसके कलेजे में ठंडक पड़ेगी कि किसी मोर्चे पर तो वह अनुपमा को हरा पाएगा। शाह निवास में जब खुशी का मौका होगा और सभी परी की प्रेग्नेंसी को लेकर सुपर एक्साइटेड होंगे, तब तोषू बहुत छोटी बात करके सबका मूड ऑफ कर देगा। जब परी अपनी अनु मां को गले लगा रही होगी, तब तोषू कहेगा कि आप दूर रहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी नातिन पर आपकी परछाई भी पड़े। इस पर अनुपमा ही नहीं बाकी लोग भी तोषू को जमकर लताड़ेगे। उसकी खुद की पत्नी उसे खरी-खोटी सुनाएगी।
कैफे में जमकर लताड़े जाएंगे प्रेम-राही
इधर कैफे में अंश-प्रेरणा को मिलकर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने मार्केटिंग और प्रमोशन का डिपार्टमेंट संभाला है। उधर प्रेम, राही और श्रुति को जमकर बेइज्जत होना पड़ेगा जब एक ग्राहक उन पर भड़क जाएगा। यह कस्टमर इसलिए गुस्सा होगा क्योंकि प्रेम ने उसे फ्रोजेन खाना गर्म करके परोस दिया होगा। पहले राही सुनेगी और फिर यह ग्राहक प्रेम को लताड़ेगा। प्रेम और राही को अहसास होगा कि कस्टमर गलत नहीं कह रहा था, जब प्रेरणा थी तो वह रोज फ्रेश सब्जियां लाया करती थी। अब हम फ्रिज में रखा हुआ खाना ग्राहकों को परोस रहे हैं। लेकिन श्रुति फौरन उन्हें वापस खींचकर गलत ट्रैक पर लाएगी।
श्रुति फिर भरेगी दोनों के दिमाग में कचरा
श्रुति कहेगी कि हम बिजनेस में हैं। हमारा काम प्रॉफिट बनाना है। श्रुति कहेगी कि प्रेरणा के जाने से कॉस्ट कटिंग भी तो हुई है। बात जब ग्राहक के खराब रिव्यू देने की आएगी तो श्रुति कहेगी कि एक खराब रिव्यू से हमारा क्या ही बिगड़ जाएगा। श्रुति की पूरी कोशिश यह है कि किसी भी तरह राही और प्रेम सही दिशा में नहीं सोचने पाएं। उधर शाह निवास में जब अनुपमा परी को समझा रही होगी और उससे यह कह रही होगी कि बच्चा पैदा करना नहीं करना उसका खुद का फैसला है तो तोषू ये बातें सुन लेगा और अपनी मां को ही गलत समझेगा। कहानी में आगे क्या मोड़ आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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