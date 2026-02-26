Anupamaa 26 Feb: अनुपमा को माननी पड़ेगी हार, पराग कोठारी खाएगा गौतम को बर्बाद करने की कसम

Anupamaa 26 Feb: अनुपमा को माननी पड़ेगी हार, पराग कोठारी खाएगा गौतम को बर्बाद करने की कसम
Anupamaa Today's Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में बीजी, अनुपमा की जगह अपने बच्चों को चुनती है। वहीं पराग कोठारी को गौतम पर शक होता है।
Anupamaa Written Episode in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ की शुरुआत टीना से होती है। टीना, अनुपमा धमकाती है। टीना कहती है कि वह अनुपमा पर फ्रॉड का केस करेगी। अनुपमा भड़क जाती है। अनुपमा, टीना से कहती है, ‘अपनी मां जैसी सास के साथ बुरा बर्ताव करते हुए तुझे शर्म आई? उन्हें बुढ़िया कहते हुए तुझे शर्म आई? खुद उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते हुए उन्हें सुखा खाना देते हुए शर्म आई?’
टीना को डराएगी अनुपमा
टीना जवाब देती है, ‘सुन! इनका साथ देने से पहले अपने लिए वकील ढूंढ क्योंकि तू यहां से सीधा जेल जाएगी।’ अनुपमा हंसने लगती है और कहती है, ‘डोमैस्टिक वॉयलेंस के केस में तुम दोनों जेल जाओगे। अपने बुजुर्ग माता-पिता पर अत्याचार करने के केस में तुम दोनों जेल जाओगे। सारे सबूत हैं मेरे पास।’ टीना का बर्ताव बदल जाता है। टीना अपने सास ससुर से माफी मांगती है। जब टीना के सास ससुर नहीं सुनते हैं तब वह अपना तुरुप का इक्का निकालती है।
तुरुप का इक्का
वह अपने बेटे का इस्तेमाल करती है। अपने पोते को दूर जाता देख बीजी अपने बेटे और बहू को माफ कर देती हैं। बीजी को वापस भेज देती हैं। वह कहती हैं कि वह अपने पति, बेटे, बहू और पोते के साथ इसी घर में रहेंगी। अनुपमा हार मान लेती है और बापूजी के साथ वहां से चली जाती है।
पराग कोठारी का गुस्सा
वहीं दूसरी तरफ, राही को गौतम और माही पर शक होता है। एक तरफ, अंश और प्रेम, गौतम के खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पराग, ख्याति से कहता है, अगर गौतम के खिलाफ सबूत मिल गया तो मैं गौतम का वो हाल करूंगा कि वो अपनी खुद की शक्ल नहीं पहचान पाएगा। इधर पूरा कोठारी परिवार परेशान रहता है। उधर गौतम और माही अपने कमरे में बैठकर पराग की हार का जश्न मनाते हैं।
