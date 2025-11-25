Anupamaa 25 Nov: अनुपमा के सामने आया सहेली का अतीत, पराग की गर्लफ्रेंड रह चुकी है रजनी ताई
Anupamaa 25 November 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का मंगलवार का फुल एपिसोड रिटेन अपडेट।
Anupamaa 25 November 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा में मंगलवार को आप देखेंगे कि रजनी अचानक पूर्वी छाया चॉल में आ जाएगी। सभी सकपका जाएंगे तो वह बताएगी कि यहां वो राजनेता बनकर नहीं बल्कि एक सहेली बनकर आई है, जिसे अपनी बचपन की दोस्त से मिलना है। अनुपमा और रजनी बैठकर घंटों बात करेंगे। रजनी ताई उसे अपना अतीत बताएगी कि कैसे उसने कॉलेज के दिनों में अपनी पसंद के खिलाफ जाकर एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जिसका फ्यूचर ब्राइट था।
रजनी ताई बताएगी अपना अतीत
रजनी बताएगी कि वो कॉलेज के एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन उसका एक सीनियर उस पर दिल हार बैठा था और उसने दिल की बजाए अपने दिमाग की सुनते हुए उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के सालों बाद भी उनके बीच प्यार नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत नेकदिल और अच्छा इंसान था। रजनी बताएगी कि क्योंकि उसका पति राजनीति में काफी कामयाब था तो उसके कई दुश्मन भी थे। फिर एक बार किसी ने उसकी हत्या करवा दी, जिसके बाद वो राजनीति में उतर गई। ये सब सुनकर अनुपमा दंग रह जाएगी।
पराग को याद होगा रजनी का नाम
रजनी जब अनुपमा से उसका अतीत पूछेगी तो वह अपनी कहानी सुनाएगी। उधर कोठारी मेंशन में पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी को को जब गौतम बताएगा कि मुंबई में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस उसे रजनी ताई के अप्रूवल का इंतजार है। यह नाम सुनकर पराग थोड़ा सोच में पड़ जाएगा और पूछेगा कि क्या नाम बताया उस औरत का? गौतम जब नाम दोहराएगा तो पराग सोचने लगेगा और कहेगा कि यह नाम उसे सुना-सुना लग रहा है। पराग कहेगा कि डील के लिए अगली बार बात करने वो भी साथ में चलेगा।
रजनी से मिलने जाएगा पराग कोठारी
माना जा रहा है कि अगली बार जब गौतम गांधी और उसका दोस्त रजनी ताई से बात करने जाएंगे तो पराग भी उनके साथ जाएगा। पराग और रजनी दोनों एक दूसरे को झट से पहचान जाएंगे। अब देखना यह होगा कि रजनी अपनी दोस्त अनुपमा का साथ देगी या फिर अपने कॉलेज के क्रश का। क्योंकि अनुपमा से जब रजनी पूछेगी कि वो जो चाहे मांग सकती है तो अनु अपने लिए कुछ ना मांगकर लोगों के लिए इस चॉल को नहीं तोड़ा जाना मांगेगी। लेकिन रजनी ताई किसका साथ देगी अभी यही सबसे बड़ा सवाल है।
