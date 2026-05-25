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Anupamaa Spoiler: अनुपमा को घर से निकालेगी लीला? जानिए किस बात पर चढ़ेगा पारा

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa 25 May Spoiler Alert: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे काफी धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, जानिए इसमें क्या कुछ दिखाया गया है।

Anupamaa Spoiler: अनुपमा को घर से निकालेगी लीला? जानिए किस बात पर चढ़ेगा पारा

Anupamaa 25 May Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो मेकर्स ने जारी कर दिया है। एक तरफ जहां दिग्विजय और अनुपमा की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लीला को यह सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। नए स्पॉयलर वीडियो से यह भी अंदाजा लग रहा है कि कहीं न कहीं दिग्विजय के दिल में अनुपमा के लिए फीलिंग्स जागने लगी हैं। उसके बात करने का ढंग और उसका इशारों-इशारों में अनुपमा को हिंट देना बताता है कि वह अनुपमा को पसंद करने लगा है। तो चलिए जानते हैं कि शो के नए प्रोमो वीडियो में क्या झलकियां दी गई हैं जो अपकमिंग एपिसोड का इशारा हैं।

अनुपमा के करीब आने लगा दिग्विजय

अनुपमा सीरियल के नए स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि काम करने के दौरान अनुपमा लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होगी कि दिग्विजय उसे थाम लेगा। यह सब कुछ लीला और बापूजी के सामने होगा। एक तरफ जहां बापूजी शुक्र मनाएंगे कि दिग्विजय ने अनुपमा को बचा लिया, वरना उसे गंभीर चोट लग जाती। वहीं दूसरी तरफ लीला का खून खौल रहा होगा। दिग्विजय अनुपमा से कहेगा- सारी दुनिया का भार आपको ही क्यों उठाना है? अपनी जिम्मेदारियां बांटना खराब चीज नहीं है। इस पर बापूजी कहेंगे कि अभी तो वक्त है, तुम लोग चाय पीकर जाओ। अनुपमा, दिग्विजय और बापूजी तसल्ली से चाय पीने बैठ जाएंगे।

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लीला के सीने पर लोटने लगे हैं सांप

क्योंकि चाय दो ही कप होगी, इसलिए अनुपमा थोड़ी सी चाय प्लेट में कर देगी और इस तरह दो कप चाय को तीन लोगों के हिसाब से बांट देगी। बापूजी खुश होंगे कि अब दो का तीन हो गया। अनुपमा दिग्विजय को चाय देते हुए कहेगी कि शेयरिंग करना बुरी चीज नहीं है। दिग्विज, बापूजी और अनुपमा जब आपस में हंस बोल रहे होंगे, तब लीला दूर खड़ी यह सब देख रही होगी। उसके सीने पर सांप लोट रहे होंगे। उसे खामोश खड़ी गुस्से से भरी दिखाया गया है। माना यह जा रहा है कि धीरे-धीरे लीला का धैर्य जवाब देने लगा है और अब वह एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी। क्योंकि अभी चीजें अनुपमा के खुद के घर के इर्द-गिर्द चल रही है, तो माना जा रहा है कि कहानी इसी तरफ बढ़ेगी।

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अनुपमा को घर से निकालेगी लीला?

फैन थ्योरीज की मानें तो लीला अनुपमा को घर से निकाल बाहर करेगी। इसके बाद अनुपमा उस कैफे में रहने को मजबूर हो जाएगी। लेकिन बहुत वक्त नहीं लगेगा जब उसके दिन पलटेंगे और वह कॉम्पटिशन में बाजी मारकर ढेर सारी प्राइज मनी लाएगी। अनुपमा तब अपना खुद का घर खरीदेगी और इसी दौरान शाह परिवार के साथ कुछ ऐसा होगा कि उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। तब क्या अनुपमा लीला की मदद करेगी? अभी तक के अनुपमा के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक वह लीला को फिर से आसरा देगी। ठीक उन दिनों की तरह, जैसे उसने आश्रम चलाने के दौरान किया था। बहरहाल कहानी असल में किस तरफ बढ़ेगी यह तो वक्त ही बताएगा। तब तक कयासों का सिलसिला चलता रहेगा।

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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