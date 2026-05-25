Anupamaa 25 May: अनुपमा के गुस्से का शिकार होगा प्रेम, परी की इच्छाओं को रौंद देगी वसुंधरा
Anupamaa 25 May 2026 Written Update: प्रेरणा के सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद अनुपमा प्रेम और राही को जमकर लताड़ेगी। लेकिन जब वो सही दिशा में सोच ही रहे होंगे, तभी श्रुति आकर एक बार फिर उनके दिमाग में जहर घोल देगी।
Anupamaa 25 May 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के सोमवार के एपिसोड की शुरुआत कोठारी मेंशन में चल रही चर्चा से होगी। वसुंधरा कोठारी खुश होगी कि श्रुति ने प्रेरणा का पत्ता साफ कर दिया। वह प्रेरणा के बारे में खूब बुरी-भली बातें कहेगी। वसुंधरा कहेगी कि साबित हो गया कि जैसी मां, वैसी बेटी होती है। वह कहेगी कि हमें तो वह लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी। जब ख्याति, राही और अनिल दखल देने की कोशिश करेंगे तो वसुंधरा उनसे भी अनुपमा के साथ जाकर रहने की बात कह देगी। प्रेम को न अपनी बीवी और न मां की बात समझ आएगी, उसे भी लगेगा कि वसुंधरा ही सही कह रही है।
प्रेम को होगा अपनी गलती का अहसास
देर रात कैफे में अनुपमा दिग्विजय को खाना बनाना सिखाएगी और उधर प्रेम अनुपमा का वो फॉर्म लिए अकेला बैठा होगा, जो उसने कॉम्पटिशन के लिए भरा था और प्रेम उसे चुरा लाया था। प्रेम का सामना उसकी अंतरआत्मा से होगा और वह खुद के ही उस रूप से बात करेगा जो अच्छा है। प्रेम को अहसास होगा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसकी बुराई उसकी अच्छाई पर भारी पड़ जाएगी। बदले की भावना और गु्स्से में चूर प्रेम सही-गलत का फर्क भूल बैठेगा। इधर कोठारी निवास में अगले दिन काफी पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। हर कोई बहुत खुश होगा क्योंकि परी मां बनने वाली है। वसुंधरा कोठारी को खुशी से झूम रही होगी।
परी की इच्छाओं को रौंद देगी वसुंधरा
घर के बाकी लोग भी बहुत खुश होंगे, लेकिन परी का चेहरा मुरझाया हुआ होगा। कोई नहीं समझ पा रहा कि परी को यह बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारियों और सबकी खुशियों का बोझ लाद दिया जाएगा। इस वजह से वो अपने दिल की बात कह ही नहीं पाएगी। शाह निवास में उस वक्त तूफान आ जाएगा जब सबको पता चलेगा कि प्रेरणा ने सुसाइड की कोशिश की है। अनुपमा को प्रेरणा का लिखा हुआ लेटर मिलेगा। उसे पता चलेगा कि वह कितनी दुखी थी। उससे उसका दोस्त छिन गया था और नौकरी भी चली गई थी। उसके पास जीने के लिए कोई वजह नहीं बची होगी। अनुपमा दौड़ती हुई हॉस्पिटल जा रही होगी जा रास्ते में राही-प्रेम मिलेंगे।
प्रेम-राही को खूब लताड़ेगी अनुपमा
अनुपमा दोनों को जमकर लताड़ेगी और खूब खरी-खोटी सुनाएगी। वह प्रेम-राही पर गुस्सा होते हुए कहेगी कि उसने खुद उन दोनों को खाना बनाना सिखाया है, आखिर वो उनकी रेसिपी क्यों चुराएगी। वह समझाएगी कि कैसे प्रेरणा के साथ उन्होंने बहुत गलत किया है। प्रेरणा के सुसाइड अटेम्प्ट वाली बात कहकर अनुपमा प्रेम को उसका सुसाइड लेटर देकर चली जाएगी। प्रेम और राही दोनों को पछतावा होगा। राही को तो यह भी समझ आने लगेगा कि श्रुति उन्हें बेवकूफ बना रही है। प्रेरणा को जब हॉस्पिटल से लेकर आएंगे तो प्रेम-राही उससे मिलने जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन श्रुति उन्हें रोक लेगी और फिर एक बार उनके दिमाग में जहर घोलने की कोशिश करेगी। इस बार राही समझ गई है कि श्रुति क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रेम की वजह से वो लाचार होगी।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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