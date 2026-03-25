Anupamaa 25 March 2026: दिग्विजय को धोखा देगा उसका बेटा, राही और वसुंधरा के बीच फिर ठनेगी
Anupamaa 25 March 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा को बुधवार के एपिसोड में दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो एक नई जंग की शुरुआत होगा।
अनुपमा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि मैनेजर को इस बात की हैरानी होगी कि बिना किसी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के भी अनुपमा इतनी अच्छी तरह काम संभालती है। जवाब में अनुपमा कहेगी कि घर संभालना और हाउसकीपिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैनेजर कहेगी कि अगर वह ऐसे ही काम करती रही, तो जल्द ही उसे सुपरवाइजर की पक्की नौकरी मिल सकती है। अनुपमा भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए सोचने लगेगी कि अगर ऐसा हुआ तो उसे दिग्विजय के सहारे की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन अनुपमा की तरक्की देखकर रोजी के सीने पर सांप लोटने लगेंगे और वह उसे होटल से निकलवाने का फैसला करेगी।
माही के सपोर्ट में आईं राही और प्रेरणा
दूसरी तरफ कोठारी मेंशन में वसुंधरा अभी भी गौतम का सपोर्ट करती नजर आएगी, जिससे प्रेम और राही बहुत नाराज होंगे। प्रेम तो गौतम थप्पड़ मारने तक की बात कहेगा, लेकिन वसुंधरा इसे घर का निजी मामला बताकर सबको चुप कराने की कोशिश करेगी। जब माही दुखी होकर घर छोड़ने की बात कहेगी, तो वसुंधरा उसे शौक से चली जाने को कह देगी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक तभी ख्याति और राही माही के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि अगर माही यह घर छोड़ती है, तो वे भी उसके साथ चले जाएंगे। इस बीच गौतम का पारा तब और चढ़ जाएगा जब वह बच्चे को लापरवाही से पकड़ेगा और राही उसे टोकेगी।
दिग्विजय को धोखा देगा उसी का बेटा
बुधवार के एपिसोड में एक इमोशनल ट्विस्ट तब आएगा जब दिग्विजय जया के लिए एक गमला पेंट करेगा। उसकी इस कोशिश को देखकर अनुपमा और बंकु हैरान रह जाएंगे। लेकिन दिग्विजय की खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकेंगी क्योंकि उसे पता चलेगा कि उसे उसके ही बेटे रणविजय ने लीगल नोटिस भेजा है। वह सावी विला हथियाना चाहता है, लेकिन वकील उसे समझाएगा कि सावी विला पर रणविजय का कोई हक नहीं है और यह दिग्विजय की संपत्ति है। इस बर्ताव से टूटा हुआ दिग्विजय तय लेगा कि वह अपनी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी बोस के नाम कर देगा।
राही और वसुंधरा के बीच फिर ठनेगी
एपिसोड की आखिर में आप देखेंगे कि राही को लाइसेंस अप्रूवल के लिए रेस्त्रां की जांच का काम सौंपा जाएगा। वसुंधरा उस पर दबाव डालेगी कि वह बिना किसी दिक्कत के लाइसेंस पास कर दे, लेकिन राही अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने पर अड़ जाएगी। वसुंधरा बार-बार उस पर यह दबाव डालेगी कि वह एक पत्नी का धर्म निभाए और एक पत्नी अपने पति की 100 गलतियां देखकर भी माफ कर देती है। लेकिन राही कहेगी कि वह प्रेम की पत्नी होने के साथ-साथ एक प्रोफेशनल भी है। वसुंधरा को इस बात की फिक्र खाए जा रही है कि राही किसी एक का ही साथ दे सकती है। आगे क्या होगा? जानने के लिए जुडे़ रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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