Anupamaa 25 Jan: अनुपमा की झोपड़ी जला देंगे चॉल वाले, भारती का फैसला उड़ाएगा रजनी की नींद

संक्षेप:

Anupamaa 25 January 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल में फिर एक बार अनुपमा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन ऐसे दो लोग उसका साथ देंगे जिसकी उम्मीद भी शायद दर्शकों को ना रही हो।

Jan 25, 2026 03:43 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 25 January 2026 Full Episode: अनुपमा सीरियल में रविवार को कुछ ऐसी शॉकिंग चीजें होंगी जो ना सिर्फ शाह परिवार बल्कि कोठारी परिवार का भी भविष्य तय करेंगी। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि उधर अनुपमा अहमदाबाद पहुंचेगी और इधर मुंबई में चॉल वाले अनुपमा की वो झोपड़ी जला देंगे जिसे उसने अपना आसरा बनाया था। जस्सी और सरिता समेत ईशानी और परी भी लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन वो किसी की नहीं सुनेंगे। चॉल वालों का गुस्सा इतना ज्यादा होगा कि वो अनुपमा का झोपड़ी में रखा सारा सामान जला देंगे।

रिश्तों से ऊपर जमीर को चुनेगी अनपमा

उधर वसुंधरा कोठारी अनुपमा से पूछेगी कि वो पराग का साथ देगी ना? मोटी बा के साथ-साथ माही, राही, मीता और अनिल समेत गौतम भी अनुपमा से उनके साथ आने को कहेगा। वो सभी बताएंगे कि कैसे उनका पूरा परिवार और बिजनेस खतरे में है। राही और माही अपनी मां को इमोशनल करके अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगी। लेकिन जब अनुपमा अपना फैसला सुनाएगी तो सबके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। अनुपमा रिश्तों और अपने जमीर में से अपने जमीर को चुनेगी और सच का साथ देगी।

पराग कोठारी ने पीछे खींचे अपने कदम

अनुपमा पूरे कोठारी परिवार के सामने कहेगी कि शंखनाद हो चुका है, और अब वो महाभारत होकर ही रहेगी। राही और माही फिर एक बार अपनी मां को इमोशनली अपनी साइड करने का ट्राय करेंगी, लेकिन नाकाम रहेंगी। वसुंधरा घबरा जाएगी और उसे लगेगा कि अब तो उसके सिर से यह छत और सारा ऐश-ओ-आराम छिन जाएगा। वो एक नया पैंतरा खेलकर अनुपमा को अपनी तरफ करने की कोशिश कर ही रही होगी कि पराग बीच में बोल पडे़गा। पराग ऐलान करेगा कि जिसे जो सोचना है सोच सकता है, लेकिन मैं अनुपमा जी की वजह से नहीं बल्कि रजनी के धोखे की वजह से पीछे हट रहा हूं।

भारती का फैसला उड़ाएगा रजनी के होश

पराग के फैसले के बाद साफ हो जाएगा कि अब पूरा कोठारी एम्पायर खतरे में है। वसुंधरा कोठारी को घबराते देख पराग उसे समझाएगा कि उस पर भरोसा रखें, वो सब ठीक कर देगा। उधर मुंबई में रजनी देसाई अनुपमा के खिलाफ भारती के दिल में जहर घोलने की कोशिश करेगी लेकिन वो उस वक्त दंग रह जाएगी जब भारती कहेगी कि मैं अनु ताई के साथ नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं ह कि आपके साथ हूं। भारती जब रजनी के सामने अनुपमा की तारीफ करने लगेगी तो वह बुरी तरह खिसिया जाएगी। भारती कहेगी कि अनु ताई से जीतना नामुमकिन है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
