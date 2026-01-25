Anupamaa 25 Jan: अनुपमा की झोपड़ी जला देंगे चॉल वाले, भारती का फैसला उड़ाएगा रजनी की नींद

संक्षेप: Anupamaa 25 January 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल में फिर एक बार अनुपमा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन ऐसे दो लोग उसका साथ देंगे जिसकी उम्मीद भी शायद दर्शकों को ना रही हो।

Anupamaa 25 January 2026 Full Episode: अनुपमा सीरियल में रविवार को कुछ ऐसी शॉकिंग चीजें होंगी जो ना सिर्फ शाह परिवार बल्कि कोठारी परिवार का भी भविष्य तय करेंगी। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि उधर अनुपमा अहमदाबाद पहुंचेगी और इधर मुंबई में चॉल वाले अनुपमा की वो झोपड़ी जला देंगे जिसे उसने अपना आसरा बनाया था। जस्सी और सरिता समेत ईशानी और परी भी लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन वो किसी की नहीं सुनेंगे। चॉल वालों का गुस्सा इतना ज्यादा होगा कि वो अनुपमा का झोपड़ी में रखा सारा सामान जला देंगे।

रिश्तों से ऊपर जमीर को चुनेगी अनपमा उधर वसुंधरा कोठारी अनुपमा से पूछेगी कि वो पराग का साथ देगी ना? मोटी बा के साथ-साथ माही, राही, मीता और अनिल समेत गौतम भी अनुपमा से उनके साथ आने को कहेगा। वो सभी बताएंगे कि कैसे उनका पूरा परिवार और बिजनेस खतरे में है। राही और माही अपनी मां को इमोशनल करके अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगी। लेकिन जब अनुपमा अपना फैसला सुनाएगी तो सबके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। अनुपमा रिश्तों और अपने जमीर में से अपने जमीर को चुनेगी और सच का साथ देगी।

पराग कोठारी ने पीछे खींचे अपने कदम अनुपमा पूरे कोठारी परिवार के सामने कहेगी कि शंखनाद हो चुका है, और अब वो महाभारत होकर ही रहेगी। राही और माही फिर एक बार अपनी मां को इमोशनली अपनी साइड करने का ट्राय करेंगी, लेकिन नाकाम रहेंगी। वसुंधरा घबरा जाएगी और उसे लगेगा कि अब तो उसके सिर से यह छत और सारा ऐश-ओ-आराम छिन जाएगा। वो एक नया पैंतरा खेलकर अनुपमा को अपनी तरफ करने की कोशिश कर ही रही होगी कि पराग बीच में बोल पडे़गा। पराग ऐलान करेगा कि जिसे जो सोचना है सोच सकता है, लेकिन मैं अनुपमा जी की वजह से नहीं बल्कि रजनी के धोखे की वजह से पीछे हट रहा हूं।