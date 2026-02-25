Anupamaa 25 Feb: लीला का होगा शाह निवास में कमबैक, गौतम गांधी ने चला अपना तुरुप का इक्का
Anupamaa 25 February 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी दमदार रहने वाला है। शो में एक बार फिर लीला की वापसी होने वाली है।
टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि नकली चाभी बनाकर तोषू लीला और बापूजी की अलमारी खोल लेगा। वह पाखी को भी अपने साथ शामिल कर लेगा और जहां पाखी लीला की जूलरी पहनकर खुश होती नजर आएगी तो वहीं तोषू यह दिमाग लगा रहा होगा कि यह जमीन कहां पर होगी और इसे बेचकर वो कितना अमीर हो जाएगा। दोनों यह कल्पना करने लगेंगे कि कैसे बापूजी और बा के गुजर जाने के बाद उन्हें यह घर मिल जाएगा और वह यहां पर एक आलीशान बिल्डिंग बनवाएंगे। जिसके टॉप फ्लोर पर वो खुद रहा करेंगे।
लीला का होगा शाह निवास में कमबैक
लीला और तोषू जब ये सब बातें कर ही रहे होंगे कि दो चप्पलें उड़ती हुई आएंगी और उन्हें जोर से लगेंगी। ये चप्पलें और किसी की नहीं बल्कि लीला की होंगी। लीला गुस्से से तमतमाती हुई उनके कान कसेगी और उनके हाथ से जूलरी और प्रॉपर्टी के कागज छीन लेगी। लीला दोनों को हिदायत देगी कि आज के बाद अगर उन्होंने गलती से भी उसकी अलमारी खोलने की या इन चीजों पर नजर मारने की कोशिश की, तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। लीला दोनों के जाने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करेगी और सोचने लगेगी कि उसने अपने बुढ़ापे के लिए ये सब बचाकर रखा था, ताकि उसे और हंसमुख को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ें, लेकिन उनके बच्चे ही उनके लिए श्राप बन गए हैं।
कोठारी निवास में होगा जोरदार धमाका
इधर यह सब चल रहा होगा और उधर कोठारी मेंशन में एक बड़ा कांड हो जाएगा। जिस वक्त कोठारी परिवार के सभी लोग बैठकर अगली एग्जिबिशन की प्लानिंग कर रहे होंगे, तभी अचानक एक बड़ी बिजनेस फैमिली का जोड़ा अचानक घर आ धमकेगा। ये लोग बहुत गुस्से में होंगे और पराग कोठारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाएंगे। पूछने पर पता चलेगा कि इस कपल ने हालिया एग्जिबिशन से जो जूलरी खरीदी थी, वो नकली निकली। पराग कोठारी के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। वह कहेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। पराग कोठारी झट से हीरा जांचने वाली डिवाइस लाकर इस कपल की लाई हुई सभी जूलरी जांचने लगेगा।
गौतम गांधी ने फेंका अपना तुरुप का इक्का
लेकिन उसे तब जोर का झटका लगेगा, जब वो देखेगा कि वाकई ये सभी हीरे नकली हैं। पराग को शक होगा कि शायद मशीन में ही कोई दिक्कत है, वो ख्याति को बुलाएगा और उसके कंगन में लगा हीरा चेक करेगा- यह हीरा असली होगा। पराग आश्वासन देगा कि वो कभी बिजनेस में गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मौके का फायदा उठाते हुए गौतम गांधी तुरंत प्रेम-राही और बाकी बच्चों की तरफ पराग के शक की सुई मोड़ देगा। पराग और वसुंधरा को नहीं पता कि यह सब कुछ गौतम गांधी का ही किया धरा है। कहानी में आगे कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
