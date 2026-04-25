कोठारी हाउस में होगा एक्शन, पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर एक्शन, राही ने तोड़ा अनुपमा से रिश्ता
Anupamaa 25 April 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा।
Anupamaa 25 April 2026 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत सीता नवमी के सेलिब्रेशन के साथ होगी। अनुपमा, तितली की मेहनत की तारीफ करेगी और उसे खूब मन लगाकर पढ़ने के लिए कहेगी। दिग्विजय दुखी होकर जब भगवान पर सवाल उठाएगा, तो अनुपमा उसे समझाएगी कि ईश्वर के फैसले पर भरोसा रखकर ही जिंदगी की नई शुरुआत की जा सकती है। अनुपमा सभी को देवी सीता के साहस और संघर्ष की कहानी सुनाएगी। इस दौरान दिग्विजय को अनुपमा में अपनी बेटी सावी की झलक दिखेगी, क्योंकि सावी भी हर त्योहार को इसी तरह पूरे मन से मनाती थी।
कोठारी हाउस में पावर ऑफ अटॉर्नी की लड़ाई
उधर कोठारी परिवार में एक बड़ा कानूनी फेरबदल होने वाला है। वकील आकर बताएगा कि पराग ने अपनी सारी 'पावर ऑफ अटॉर्नी' ख्याति के नाम कर दी है, जिससे ख्याति काफी इमोशनल हो जाएगी। हालांकि यह फैसला सुनकर वसुंधरा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और उसे लगेगा कि पराग उसे भूल गया है। इसी बीच मौका पाकर गौतम वसुंधरा को राही के खिलाफ भड़काना शुरू कर देगा। वह कहेगा कि राही ने ही पराग को इस फैसले के लिए उकसाया होगा। वसुंधरा जो पहले ही राही से नाराज है, वो उसे अपनी दुश्मन ही मानकर बैठ जाएगी।
श्रुति ने पकड़ी राही को अनु से दूर करने की जिद
इधर गोवा में अनुपमा भगवान से प्रार्थना करेगी कि वो सावी का कैफे और प्रेम-राही का रेस्टोरेंट अच्छे से चला सके। वह ईश्वर से प्रार्थना करेगी कि राही के साथ उसका रिश्ता फिर से सुधर जाए। लेकिन तभी अनुपमा और राही की तस्वीर गिरकर टूट जाएगी, जिसे अनुपमा अपशगुन मानकर बेचैन हो जाएगी। इधर श्रुति ने राही से मिलने का पूरा मन बना लिया है और वो कहेगी कि अब उसके और राही के बीच कोई नहीं आ पाएगा, अनुपमा भी नहीं। श्रुति की यह जिद साफ इशारा कर रही है कि वो राही को अनुपमा से दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
राही ने तोड़ा अपनी मां से हमेशा के लिए रिश्ता
दिग्विजय की बेचैनी बढ़ जाएगी जब वो श्रुति को दूर से देखेगा। प्रीकैप में दिखाया गया है कि अनुपमा अपनी मां के घर जाकर सावी का कैफे शुरू करने का संकल्प लेगी। उधर राही वसुंधरा के सामने साफ कहेगी कि उसका अनुपमा से अब कोई लेना-देना नहीं है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब श्रुति और राही की मुलाकात होगी। श्रुति को अपने सामने देखकर राही खुद को संभाल नहीं पाएगी और बहुत इमोशनल हो जाएगी। क्या श्रुति की वजह से अनुपमा अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगी? सीरियल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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