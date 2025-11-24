Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa 24 November 2025 Written Update Raahi to Lie Her Mother Gautam to Know this News
Anupamaa 24 Nov: अनुपमा से यह झूठ बोलेगी राही कोठारी, गौतम गांधी के कानों तक पहुंची यह खबर

संक्षेप:

Anupamaa 24 November 2025: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि राही तकलीफों में होगी, लेकिन अपनी मां से झूठ बोल देगी कि वो खुश है। असल में वो चाहती क्या है?

Mon, 24 Nov 2025 06:32 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Today Episode Written Update: अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अनु अपनी बेटी राही को फोन करेगी तो उसकी आवाज सुनकर थोड़ी परेशान हो जाएगी। वो उससे पूछेगी कि उसकी पहली क्लास कैसी रही और वहां पर सब कैसा चल रहा है? राही अपनी मां से सच छिपा जाएगी और कहेगी कि यहां सब कुछ ठीक है। वह कहेगी कि उसे पहली क्लास में बहुत मजा आया और वह आगे की पढ़ाई के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। राही कहेगी कि उसे यहां पढ़ाई में सभी सपोर्ट करते हैं और कोई भी उसे रोकता-टोकता नहीं है।

अनुपमा से झूठ बोलेगी राही कोठारी

जबकि सच यह है कि वसुंधरा कोठारी उसकी पढ़ाई में रोड़ा बनी हुई है और नहीं चाहती कि राही पढ़े-लिखे। उलटा उसके पढ़ी-लिखी नहीं होने का सबके सामने मजाक बनाती है। कोठारी मेंशन में जब ख्याति को यह बात पता चलेगी कि वसुंधरा और उसकी दोस्तों को चलते राही क्लास लेने नहीं जा पाई तो वह खुद को गिल्टी फील करेगी और कहेगी कि अब से जब भी राही को क्लास के लिए जाना होगा तो वह घर पर रुक जाया करेगी। वसुंधरा के पास ही बैठी माही हमेशा की तरह अपनी बहन की बुराई करती नजर आएगी।

गौतम खाएगा अंश को बर्बाद करने की कसम

वसुंधरा कोठारी कहेगी कि वो नहीं चाहती कि राही अपनी मां की परछाई बनकर इस घर में रहे। असल में वो तो राही को इस घर से निकाल बाहर करना चाहती है। उधर शाह निवास में लीला और अंश मिलकर अपनी कंपनी का पहला लॉट मार्केट में उतारेंगे। वो जगह-जगह सैंपल भेजेंगे और जब ये सैंपल घूमते हुए कोठारी मेंशन पहुंचेगें तो सबको पता चलेगा कि लीला और अंश ने मिलकर नया काम शुरू किया है। गौतम गांधी मन ही मन अंश को बर्बाद करने की कसम खाएगा और वसुंधरा भी खिसियाती नजर आएगी।

अनुपमा को धोखा देगी उसकी पुरानी दोस्त

अपकमिंग एपिसोड में आप यह भी देखेंगे कि अनुपमा के पास चॉल वाले यह विनती लेकर आएंगे कि वो रजनी ताई देसाई से कहे कि वो उनकी चॉल ना टूटने दे। अनुपमा मना करेगी और कहेगी कि वो रजनी पर भरोसा रखें, लेकिन उधर गौतम गांधी अपने दोस्त के साथ रजनी को रिश्वत देने पहुंच गया है। लेकिन शो में यह नहीं दिखाया जाएगा कि रजनी ताई उनकी रिश्वत स्वीकार करके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगी या नहीं। बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में मिलेंगे। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

