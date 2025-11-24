Anupamaa 24 Nov: अनुपमा से यह झूठ बोलेगी राही कोठारी, गौतम गांधी के कानों तक पहुंची यह खबर

संक्षेप: Anupamaa 24 November 2025: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि राही तकलीफों में होगी, लेकिन अपनी मां से झूठ बोल देगी कि वो खुश है। असल में वो चाहती क्या है?

Anupamaa Today Episode Written Update: अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अनु अपनी बेटी राही को फोन करेगी तो उसकी आवाज सुनकर थोड़ी परेशान हो जाएगी। वो उससे पूछेगी कि उसकी पहली क्लास कैसी रही और वहां पर सब कैसा चल रहा है? राही अपनी मां से सच छिपा जाएगी और कहेगी कि यहां सब कुछ ठीक है। वह कहेगी कि उसे पहली क्लास में बहुत मजा आया और वह आगे की पढ़ाई के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। राही कहेगी कि उसे यहां पढ़ाई में सभी सपोर्ट करते हैं और कोई भी उसे रोकता-टोकता नहीं है।

अनुपमा से झूठ बोलेगी राही कोठारी जबकि सच यह है कि वसुंधरा कोठारी उसकी पढ़ाई में रोड़ा बनी हुई है और नहीं चाहती कि राही पढ़े-लिखे। उलटा उसके पढ़ी-लिखी नहीं होने का सबके सामने मजाक बनाती है। कोठारी मेंशन में जब ख्याति को यह बात पता चलेगी कि वसुंधरा और उसकी दोस्तों को चलते राही क्लास लेने नहीं जा पाई तो वह खुद को गिल्टी फील करेगी और कहेगी कि अब से जब भी राही को क्लास के लिए जाना होगा तो वह घर पर रुक जाया करेगी। वसुंधरा के पास ही बैठी माही हमेशा की तरह अपनी बहन की बुराई करती नजर आएगी।

गौतम खाएगा अंश को बर्बाद करने की कसम वसुंधरा कोठारी कहेगी कि वो नहीं चाहती कि राही अपनी मां की परछाई बनकर इस घर में रहे। असल में वो तो राही को इस घर से निकाल बाहर करना चाहती है। उधर शाह निवास में लीला और अंश मिलकर अपनी कंपनी का पहला लॉट मार्केट में उतारेंगे। वो जगह-जगह सैंपल भेजेंगे और जब ये सैंपल घूमते हुए कोठारी मेंशन पहुंचेगें तो सबको पता चलेगा कि लीला और अंश ने मिलकर नया काम शुरू किया है। गौतम गांधी मन ही मन अंश को बर्बाद करने की कसम खाएगा और वसुंधरा भी खिसियाती नजर आएगी।