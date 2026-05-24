Anupamaa 24 May: तो प्रेरणा ने लीला की वजह से किया सुसाइड? रविवार के एपिसोड में खुलेगी असली बात
Anupamaa 24 May 2026 Written Update: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपसिोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। एक तरफ श्रुति और प्रेम खिसियाहट में पागल हुए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा को शाह परिवार में भी खरी-खोटी सुननी पड़ेगी।
Anupamaa 24 May 2026 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार के एपिसोड की शुरुआत उस खिसियाहट से होगी, जो 'लव यू जिंदगी' कैफे से चलने और श्रुति का कैफे नहीं चलने से श्रुति-प्रेम और राही को हो रही होगी। गुस्से में प्रेम आपा खो देगा और कैफे में तोड़फोड़ शुरू कर देगा। राही उसे समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन श्रुति उसके गुस्से को और हवा देगी। बाहर निकलने पर प्रेम और श्रुति देखेंगे कि प्रेरणा सामने अनुपमा के कैफे के दरवाजे पर खड़ी है और उसके साथ हंस-बोल रही है। बिना दिमाग इस्तेमाल किए दोनों इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि प्रेरणा ने ही उन्हें धोखा दिया है।
अनुज कैफे में होगा तगड़ा तमाशा
जब प्रेरणा 'अनुज कैफे' पहुंचेगी, तो यह देखकर दंग रह जाएगी कि कुर्सी मेजें गिरी हुई हैं और सामान फैला पड़ा है। वह वजह पूछेगी तो श्रुति उलटा उस पर ही हावी होने लगेगी। वह कहेगी कि उसने प्रेरणा को रंगे हाथों पकड़ा है और इसलिए अब एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं है। श्रुति और प्रेम का आरोप होगा कि प्रेरणा ने ही उनके 30 कस्टमर अनु के कैफे में भेजे हैं। श्रुति और प्रेम मिलकर प्रेरणा को खूब खरी खोटी सुनाएंगे। प्रेम धोखा देने का आरोप लगाएगा और प्रेरणा गुस्से में दोस्ती खत्म कर लेगी। प्रेरणा जब राही-प्रेम और श्रुति को रियलिटी चेक देने लगेगी तो उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। प्रेम धोखेबाज होने का आरोप लगाकर प्रेरणा को नौकरी से निकाल देगा।
सड़क पर भटकती मिलेगी प्रेरणा
प्रेरणा रोती हुई सड़कों पर घूम रही होगी। वह बहुत मायूस होगी जब अंश उसे देख लेगा। प्रेरणा इतनी बेसुध होगी कि उसे यह भी ख्याल नहीं आएगा कि एक ठेले से उसे टक्कर लगने वाली है। अंश उसे बचाएगा। अंश कुछ देर प्ररणा के साथ रहकर उससे पूरा मामला समझेगा और उधर राही-प्रेम और श्रुति लड़ने के लिए अनुपमा के कैफे पहुंच जाएंगे। यहां भी जमकर तमाशा होगा। अनुपमा और दिग्विजय कुछ समझ नहीं पाएंगे कि श्रुति और प्रेम क्या बोले जा रहे हैं। तभी अंश प्रेरणा को लेकर सावी कैफे पहुंच जाएगा। वह बताएगा कि श्रुति और प्रेम ने मिलकर प्रेरणा पर कैसे झूठे आरोप लगाए और उसे नौकरी से निकाल दिया। भावनाओं में बहकर अंश अनुपमा से प्रेरणा को अपने कैफे में काम देने को कहेगा, लेकिन अनुपमा चुप रहेगी।
लीला की वजह से किया सुसाइड?
कहानी में असली ट्विस्ट तो घर पहुंचने के बाद आएगा। जब अनुपमा प्रेरणा को समझा रही होगी और उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रही होगी, तब लीला, पाखी और तोषू सिचुएशन और खराब करने में लग जाएंगे। लीला साफ कहेगी कि वो प्रेरणा को पसंद नहीं करती है और उसे इस घर में नहीं रहने देगी। वह कहेगी कि प्रेरणा को अनुपमा अपने कैफे में काम नहीं दे, वैसे ही बहुत लोग रखे हुए हैं। लीला प्रेरणा के सामने ही अनुपमा को सचेत करेगी कि कोठारी परिवार से दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा। तोषू और पाखी भी पुरानी बातों को कुरेदने लगेंगे और कभी प्रेरणा के चरित्र तो कभी उसके निजी रिश्तों को निशाना बनाएंगे। प्रेरणा टूट जाएगी और माना जा रहा है कि श्रुति-प्रेम से मिली चोट खाकर वो शायद संभल भी जाती, उसे असली धक्का लीला, तोषू और पाखी की बातों से लगेगा।
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