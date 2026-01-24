Hindustan Hindi News
Anupamaa 24 Jan: अनुपमा लेगी भारती से यह वादा, पराग को जमकर लताड़ेगी मीता

Anupamaa 24 Jan: अनुपमा लेगी भारती से यह वादा, पराग को जमकर लताड़ेगी मीता

Anupamaa 24 January 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के शनिवार के एपिसोड में भारती के सामने यह शर्त रखेगी अनुपमा।

Jan 24, 2026 03:39 pm IST
Anupamaa 24 January 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल में शनिवार को जस्सी और सरिता बहुत नाराज होंगी कि शादी होते ही भारती के तेवर बदल गए हैं। जस्सी भावुक होते हुए भारती से कहेगी कि वो अपने मायके को भूल गई? जस्सी बार-बार भारती को यह समझाने की कोशिश करेगी कि उसकी सास गलत है और वह चॉल वालों के साथ बहुत गलत कर रही है। लेकिन भारती अपनी मां के गुणगान करना जारी रखेगी। माहौल गर्म होता देख अनुपमा बीच में दखल देगी और भारती से कहेगी कि वो उसके लिए बहुत खुश है। अनुपमा कहेगी कि वो खुश है कि जो भारती को उससे ससुराल में नहीं मिल सका वो मायके में मिल रहा है।

अनुपमा लेगी भारती से यह वादा

लेकिन साथ ही अनुपमा भारती से यह भी कहेगी कि जैसे वो अभी बीच में नहीं आ रही है, वो वादा करे कि बाद में भी बीच में नहीं आएगी। अनुपमा कहेगी कि भारती उसकी कमजोरी है और रजनी यह बात जानती है। इसलिए हो सकता है कि बाद में वो भारती को ढाल बनाकर इस्तेमाल करे। अनुपमा साफ कहेगी कि यह अब उसके और रजनी के बीच की लड़ाई है इसलिए भारती इससे अलग ही रहे। इधर यह सब चल रहा होगा और उधर कोठारी मेंशन में वसुंधरा अलग ही तमाशा खड़ा कर देगी।

वसुंधरा कोठारी ने खाई यह कसम

वसुंधरा की तबीयत बिगड़ गई है और वह बिस्तर पर है। पराग उसे समझाने जाएगा और आश्वासन देगा कि वह सब ठीक कर देगा। गौतम आग में घी डालते हुए कहेगा कि पापा आपने चॉल पर बुलडोजर चलवाने के लिए रजनी से कहा है ना? पराग कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन माही, मीता और बाकी लोग हां में हां मिलाते हुए कहेंगे कि मम्मी इतना तो हमारे लिए कर ही सकती हैं। वसुंधरा कोठारी को हालांकि समझाया जाएगा कि उनका बीपी बढ़ जाएगा, लेकिन वह पराग से कहेंगी कि हम तब तक तेरे हाथ का पानी भी नहीं पियेंगे जब तक तू सब कुछ ठीक नहीं कर देता।

पराग को जमकर लताड़ेगी मीता

पराग कोठारी बाहर जाकर अकेले में कुछ पल शांत बैठने की कोशिश करेगा और उधर मीता जाकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देगी कि इस घर में सबका हिस्सा है, वो इस तरह बिना उनसे पूछा सबका हिस्सा दांव पर कैसे लगा सकते हैं। पीछे-पीछे अनिल भी आएगा और पराग से माफी मांगेगा, लेकिन मीता भड़की हुई होगी और वह कहेगी कि गलती ये करें और माफी हम लोग मांग रहे हैं। पीछे ही खड़ी राही यह सब देख रही होगी, वह फिक्र में पड़ जाएगी कि मम्मी की वजह से फिर एक बार सभी बुरी तरह परेशान हैं, ना जाने क्यों उन्होंने यह आफत मोल ली है।

