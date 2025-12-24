Hindustan Hindi News
Anupamaa 24 Dec: सरिता पर लगेगा चोरी का आरोप, अनुपमा जाएगी सबके खिलाफ, ईशानी ने फिर खेली नई चाल

संक्षेप:

Anupamaa 24 December 2025: टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के एपिसोड में ईशानी बड़ी चालाकी से अपनी चोरी का आरोप सरिता पर डाल देगी। इसके अलावा भी शो में कई ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं।

Dec 24, 2025 02:09 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 24 December 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा में बुधवार को सरिता को पता चलेगा कि लॉकर से गहने चोरी हो गए हैं। मौका देखकर ईशानी और पाखी झट से सरिता पर चोरी का आरोप लगा देंगी। मां-बेटी पहले से तैयारी कर चुकी होंगी कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। उधर पराग की धड़कनें बढ़ी जा रही हैं कि आखिर अभी तक कागजों पर साइन क्यों नहीं हुए हैं। इस सबके बीच रजनी लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह कागजों पर साइन करवाए जा सकें। जानिए रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के 24 दिसंबर 2025 के एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा।

राही अपनी मां को फिर से समझाएगी पर..

अनुपमा और राही जब साथ में शॉपिंग करने गई होंगी तब फिर एक बार बेटी मां को समझाएगी कि उसे रजनी पर शक होता है। अनुपमा कहेगी कि शक का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वह कहेगी कि दुनिया में दो तरह के लोग कभी खुश नहीं रहते। एक वो जो सब पर शक करते हैं, और दूसरे वो जो सब पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन फिर भी राही की कही बात अनुपमा के जेहन में रह जाएगी और अगली सुबह जब रजनी उसके घर पहुंचेगी और साइन करवाने की कोशिश करेगी तो अनुपमा बार-बार हिचकिचाएगी।

अनुपमा पर साइन का दबाव बनाएगी रजनी

वहीं रजनी बीती रात पराग की उस फोन कॉल के बारे में सोचेगी, जिसमें जल्द कागजों पर साइन करवाने की बात कही गई थी। रजनी दबाव बनाएगी कि अनुपमा जल्दी साइन करे, लेकिन अनु सोचेगी कि अभी तक उसकी बेटी और दामाद ने ये कागज पढ़े नहीं हैं। इसी बीच सरिता घबराई हुई अंदर आएगी और बताएगी कि उसके लॉकर में गहने नहीं हैं। माहौल में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाएगा। पाखी जो कि पहले ही ईशानी के साथ बातचीत में यह जान चुकी है कि गहने उसकी बेटी ने ही चुराकर गिरवी रख दिए हैं, फौरन पैंतरा बदलेगी।

सरिता का सपोर्ट करेंगी अनुपमा-जस्सी

पाखी अपनी बेटी से चुपके से कहेगी कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना सारी बात हम पर आ जाएगी। ईशानी फौरन सरिता पर चोरी का इल्जाम लगा देगी और अलग-अलग तरह के तर्क देगी कि क्यों इस बात की पूरी संभावना है कि सरिता चोरी कर सकती है। लेकिन अनुपमा भारती का साथ देगी और कहेगी कि उसे पूरा यकीन है कि सरिता ऐसा नहीं कर सकती। जस्सी, भारती और रजनी भी सरिता का ही साथ देंगी। बात दब जाएगी, लेकिन अनुपमा को ईशानी और पाखी पर शक हो चुका है, जल्द ही ईशानी की पोल खुलेगी।

Anupamaa

