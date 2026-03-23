Anupamaa: माही को होगा अपनी गलती का अहसास, सामने आएगा गौतम की अय्याशियों का सच
Anupamaa 23 March 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल का सोमवार का एपिसोड कई उतार-चढ़ावों से लबरेज रहने वाला है। एक तरफ जहां माही को गौतम का सच पता चलेगा और उसे अपनी गलती का अहसास होगा।
अनुपमा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा के घर न लौटने पर जया परेशान होने लगेगी। उसे अहसास होगा कि अनुपमा के बिना उसे घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भूख लगने के बावजूद जया का पूरा ध्यान सिर्फ अनुपमा की तरफ लगा रहेगा। दूसरी तरफ, होटल में रोजी खुन्नस निकालने के लिए अनुपमा को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अनुपमा खुद को समझाती है कि वह यह सारी मेहनत सिर्फ अपनी बेटी जया के लिए कर रही है और वह हार नहीं मान सकती। उसे पूरा भरोसा है कि घर पर बंकु जया का ख्याल रख रहा होगा। जब दिग्विजय डिनर करने बैठता है, तो जया इशारों में बंकु को बताती है कि वह भूखी है, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ दरवाजे की तरफ टिकी हैं।
अनु को बाथरूम में लॉक कर देगी रोजी
रात के 10 बजते ही दिग्विजय बंकु को घर का मेन डोर बंद करने को कहता है। जया बुरी तरह रोने लगेगी और दिग्विजय से कहेगी कि उसकी मां अभी तक नहीं आई है, इसलिए गेट खुला रहने दे। लेकिन दिग्विजय अपनी बात पर अड़ा रहता है और दरवाजा बंद करवा देगा। बंकु जया को बताता है कि अनुपमा का फोन भी नहीं लग रहा है, जिससे जया की घबराहट और बढ़ जाती है। वहीं होटल में ड्यूटी खत्म होने के बाद जब अनुपमा घर जाने की तैयारी करती है, तो रोजी उसे आखिरी काम के बहाने रोक लेती है। रोजी जानबूझकर अनुपमा को बाथरूम के अंदर बंद कर देती है ताकि उसे परेशान कर सके। घबराहट और कमजोरी की वजह से अनुपमा वहां बेहोश होकर गिर पड़ेगी।
दिग्विजय की वजह से बचेगी अनु की जान
जया को शक हो जाएगा कि अनुपमा किसी खतरे में है। वह दिग्विजय के पैरों में गिर जाएगी और उससे मदद मांगेगी। शुरू में तो दिग्विजय उसे डांटेगा और अनुपमा को गैर-जिम्मेदार बताएगा, लेकिन जया की हालत देखकर उसका दिल पिघल जाएगा। दिग्विजय एक्शन लेने का फैसला करेगा। वह जया और बंकु को लेकर होटल पहुंचता है और स्टाफ को जमकर डांटता है। जब रिसेप्शनिस्ट उसकी मदद करने से मना करेगी, तो दिग्विजय उसे पुलिस और मीडिया की धमकी देगा। भारी दबाव के बीच होटल का स्टाफ अनुपमा की तलाश शुरू करेगा। आखिरकार बंकु और जया उसे ढूंढ लेते हैं और अनुपमा को बाहर निकाला जाता है।
माही को होगा अपनी गलती का अहसास
होश में आने के बाद अनुपमा अपनी नौकरी जाने के डर से सारा इल्जाम खुद पर ले लेगी और कहेगी कि वह गलती से अंदर रह गई थी। उधर कोठारी मेंशन में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब माही गौतम के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पर्दाफाश करेगी। पकड़े जाने के बाद भी गौतम को कोई पछतावा नहीं होता और वह माही को ही नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। माही को अनुपमा की याद आएगी लेकिन वह उसे परेशान नहीं करना चाहती। उसे याद आएगा कि कैसे अनुपमा ने माही को बहुत समझाया था कि गौतम से शादी ना करे। उधर घर लौटने पर जया बंकु से कहेगी कि दिग्विजय बाहर से कितने भी सख्त दिखें, लेकिन उन्होंने सही समय पर उनकी मदद की है। अनुपमा को भी इस बात का अहसास होता है कि दिग्विजय के कड़क स्वभाव के पीछे एक नरम दिल भी है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।