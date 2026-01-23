Anupamaa 23 Jan: अनुपमा देगी पुलिस को सबूत, अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाएगी रजनी

संक्षेप: Anupamaa Today's Episode: अनुपमा, पुलिस के पास जाएगी और रजनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। इतना ही नहीं, अनुपमा, रजनी के खिलाफ पुलिस को सबूत भी देगी।

Anupamaa 23 January 2026 Written Update: अनुपमा के आज (23 जनवरी 2026) के एपिसोड की शुरुआत मोटी बा से होती है। मोटी बा, अनुपमा को कोसती है। मोटी बा कहती है, ‘हमें लगा था कि अनुपमा जी पांव में लगा कांटा हैं, लेकिन वो तो सीने में लगा हुआ तीर निकलीं। ऐसा तीर जिसे सीने से निकालकर शहर के बाहर फेंक दिया, लेकिन अभी भी नए-नए घाव दिए जा रही हैं।’ गौतम, मोटी बा को भड़काने की कोशिश करता है। ऐसे में राही, अनुपमा के सपोर्ट में आगे आती है। मोटी बा भड़क जाती हैं।

माही-राही की लड़ाई माही, राही को सलाह देती है कि वो अनुपमा को मनाए। राही भड़क जाती है और दोनों की बहस शुरू हो जाती है। प्रेम दोनों को चुप कराता है और मोटी बा को बताता है कि पराग ने बिना जाने इस प्रोजेक्ट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। रजनी ने सिर्फ अनुपमा को ही नहीं, पराग को भी धोखा दिया है। अनिल भी अनुपमा के पक्ष में बातें करता है। इसी बीच, पराग की एंट्री होती है।

मोटी बा के पैरों तले खिसकेगी जमीन पराग, मोटी बा को अपने साथ कमरे में लेकर जाता है और अकेले में बात करता है। पराग, मोटी बा के कदमों में गिरकर माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि उसने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया था। मोटी बा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं जब ये बात घरवालों को पता चलती है तब वे भड़क जाते हैं। पराग सबसे वादा करता है कि वो इस घर को कुछ नहीं होने देगा।

रजनी का आदेश उधर अनुपमा, रजनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस अधिकारी ये बात रजनी को बताते हैं। वे रजनी के आने तक टाइम पास करते हैं। अनुपमा उन्हें रजनी के खिलाफ सबूत देती है। अनुपमा उन्हें वो वीडियो देखाती है जिसमें रजनी उसके पीछे-पीछे पेपर्स लेकर दौड़ रही है। पुलिस इस वीडियो को सबूत मानने से मना कर देती है और तभी रजनी आती है।