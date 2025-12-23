Anupamaa 23 Dec: अनुपमा मान लेगी प्रेम-राही की बात, वसुंधरा-मीता को यह धमकी देगा राजा

संक्षेप: Anupamaa 23 December 2025: अनुपमा को अपनी बेटी और दामाद की बात सही लगेगी और वह इस बात पर राजी हो जाएगी कि उन्हें कागज पढ़ाए बिना वो उन पर साइन नहीं करेगी। उधर राजा अपनी मां और दादी से साफ कहेगा कि शादी के लिए उकसाया तो वह आत्महत्या कर लेगा।

Anupamaa 23 December 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा में मंगलवार को रजनी लाख कोशिश करेगी कि किसी तरह मेहंदी-संगीत सेरिमनी में कागजों पर अनुपमा के साइन करवा ले, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि साइन नहीं हो सकेंगे। कभी राही, कभी चॉल वाले, तो कभी हाथों पर मेहंदी लग जाने की वजह से अनुपमा को बार-बार साइन करने से रुकना पड़ेगा। उधर कोठारी निवास में भी जबरदस्त तमाशा होगा और दर्शकों को हंसने का मौका मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अनुपमा सीरियल का 23 दिसंबर 2025 के एपिसोड का फुल अपडेट।

अनुपमा मान लेगी प्रेम-राही की यह बात रजनी जब देखेगी कि बार-बार उसकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं तो वह वहां से जाने की बात कहेगी। अनुपमा प्रस्ताव रखेगी कि वो कागज छोड़ जाए और फाइल देखकर वो साइन करके कल लौटा देगी, लेकिन रजनी साफ इनकार कर देगी। रजनी के जाने के बाद राही और प्रेम उसके बर्ताव पर सवाल उठाएंगे और अनुपमा को बार-बार समझाएंगे कि बिना कागज पढ़े वो इन पर किसी भी सूरत में साइन ना करें। अनुपमा शुरू में अपनी दोस्त पर भरोसा होने की बात कहेगी, लेकिन बाद में राही और प्रेम की बात मान जाएगी।

राजा देगा सुसाइड करने की धमकी वरुण और भारती की शादी के फंक्शन्स के दौरान चॉल की औरतें पूर्वी छाया चॉल के बोर्ड पर अनुपमा के हाथ का छापा लगवाएंगी और उसे सम्मानित करते हुए कहेंगी कि उनकी वजह से आज ना सिर्फ चॉल सुरक्षित है बल्कि इसमें इतनी खुशियां आई हैं। वहीं कोठारी मेंशन में राजा के लौटने पर जबरदस्त तमाशा होगा। वसुंधरा कोठारी और मीता उस पर चिल्लाएंगी और हमेशा की तरह सारा ठीकरा अनुपमा के सिर पर फोड़ देंगी। लेकिन राजा अनुपमा का पक्ष लेते हुए बताएगा कि वह अनुपमा की वजह से ही वापस लौटा है।