Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa 23 December 2025 Written Update Anu Got Convinced by Prem and Raahi
Anupamaa 23 Dec: अनुपमा मान लेगी प्रेम-राही की बात, वसुंधरा-मीता को यह धमकी देगा राजा

Anupamaa 23 Dec: अनुपमा मान लेगी प्रेम-राही की बात, वसुंधरा-मीता को यह धमकी देगा राजा

संक्षेप:

Anupamaa 23 December 2025: अनुपमा को अपनी बेटी और दामाद की बात सही लगेगी और वह इस बात पर राजी हो जाएगी कि उन्हें कागज पढ़ाए बिना वो उन पर साइन नहीं करेगी। उधर राजा अपनी मां और दादी से साफ कहेगा कि शादी के लिए उकसाया तो वह आत्महत्या कर लेगा।

Dec 23, 2025 02:52 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa 23 December 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा में मंगलवार को रजनी लाख कोशिश करेगी कि किसी तरह मेहंदी-संगीत सेरिमनी में कागजों पर अनुपमा के साइन करवा ले, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि साइन नहीं हो सकेंगे। कभी राही, कभी चॉल वाले, तो कभी हाथों पर मेहंदी लग जाने की वजह से अनुपमा को बार-बार साइन करने से रुकना पड़ेगा। उधर कोठारी निवास में भी जबरदस्त तमाशा होगा और दर्शकों को हंसने का मौका मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अनुपमा सीरियल का 23 दिसंबर 2025 के एपिसोड का फुल अपडेट।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनुपमा मान लेगी प्रेम-राही की यह बात

रजनी जब देखेगी कि बार-बार उसकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं तो वह वहां से जाने की बात कहेगी। अनुपमा प्रस्ताव रखेगी कि वो कागज छोड़ जाए और फाइल देखकर वो साइन करके कल लौटा देगी, लेकिन रजनी साफ इनकार कर देगी। रजनी के जाने के बाद राही और प्रेम उसके बर्ताव पर सवाल उठाएंगे और अनुपमा को बार-बार समझाएंगे कि बिना कागज पढ़े वो इन पर किसी भी सूरत में साइन ना करें। अनुपमा शुरू में अपनी दोस्त पर भरोसा होने की बात कहेगी, लेकिन बाद में राही और प्रेम की बात मान जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूं होगी अनुपमा-प्रेरणा की पहली मुलाकात, राही के पीछे मुंबई पहुंच जाएगा दिवाकर!

राजा देगा सुसाइड करने की धमकी

वरुण और भारती की शादी के फंक्शन्स के दौरान चॉल की औरतें पूर्वी छाया चॉल के बोर्ड पर अनुपमा के हाथ का छापा लगवाएंगी और उसे सम्मानित करते हुए कहेंगी कि उनकी वजह से आज ना सिर्फ चॉल सुरक्षित है बल्कि इसमें इतनी खुशियां आई हैं। वहीं कोठारी मेंशन में राजा के लौटने पर जबरदस्त तमाशा होगा। वसुंधरा कोठारी और मीता उस पर चिल्लाएंगी और हमेशा की तरह सारा ठीकरा अनुपमा के सिर पर फोड़ देंगी। लेकिन राजा अनुपमा का पक्ष लेते हुए बताएगा कि वह अनुपमा की वजह से ही वापस लौटा है।

गौतम गांधी चलेगा यह शातिर चाल

राजा बताएगा कि उसने तो घर छोड़ दिया था, अनुपमा ने उसे वापस भेजा है। मीता जल्दी परी से तलाक लेकर दूसरी लड़की से शादी की बात कहेती तो राजा धमकी देगा कि अगर किसी ने शादी को लेकर उसके साथ जबरदस्ती की तो वह आत्महत्या कर लेगा। उधर गौतम बड़ी चालाकी से राही के प्रोफेसर से यह झूठ बोल देगा कि राही उसके लिए एक चिट छोड़ गई थी जिस पर मुंबई का पता और नंबर है। वो कहेगा कि राही ने उसे मुंबई बुलाया है और वह उसे मुंबई भेज देगा। लेकिन इस वजह से आगे कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं। जल्द ही पता चलेगा।

ये भी पढ़ें:कृष-4 में यह एक्टर बनेगा खूंखार विलेन! 'कोई मिल गया' से निकलेगा कनेक्शन
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।