Anupamaa 23 April: दिग्विजय ने खोला अनुज की मोहब्बत का राज, इधर मोटी बा ने बुना अनुपमा की बर्बादी का जाल
Anupamaa Today's Episode in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में पता चलेगा कि दिग्विजय सिर्फ अनुज को ही नहीं, बल्कि श्रुति और आध्या यानी राही से भी मिल चुका है।
Anupamaa 23 April Episode in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ का 23 अप्रैल का एपिसोड मिस कर दिया? कोई बात नहीं। हम आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या-क्या दिखाया गया है। एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है। अनुपमा, बंकू को समझाती है और दिग्विजय के साथ मिलकर सामान पैक करती है। इसी बीच, अनुपमा के हाथ से बैग गिरता है और अनुज की तस्वीर बाहर निकलती है।
अनुज ने अनुपमा के बारे में दिग्विजय से क्या कहा था?
दिग्विजय, अनुज की तस्वीर देख दंग रह जाते हैं। दिग्विजय, अनुपमा से पूछते हैं कि अनुज कपाड़िया की फोटो आपके पास क्या कर रही है। अनुपमा, दिग्विजय को बताती है कि अनुज उसके पति हैं। वहीं दिग्विजय बताते हैं कि अनुज से उनकी मुलाकात यूएस में हुई थी। तब अनुज की श्रुति से सगाई होने वाली थी। अनुज ने उसने कहा था कि उनके पास श्रुति को देने के लिए सबकुछ है, लेकिन प्यार नहीं है। क्योंकि वह अब भी अपनी एक्स वाइफ से प्यार करते हैं। ये सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है।
राही से क्या है सावी का कनेक्शन?
दिग्विजय आगे बताते हैं कि वह श्रुति और राही से भी मिल चुके हैं। राही, सावी को अपनी छोटी बहन मानती थी। हालांकि, यूएस से वापस आने के बाद अनुज से कनेक्शन टूट गया। अनुपमा, दिग्विजय को बताती है कि अनुज अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसके दिल में हमेशा रहेंगे। ये सुनकर दिग्विजय काे बहुत दुख होता है।
मोटी बा का गंदा खेल
वहीं दूसरी तरफ, मोटी बा का प्लान सामने आता है। मोटी बा, अनुपमा को बर्बाद करने के लिए सावी का कैफे खरीदने की प्लानिंग करती हैं। मोटी बा और गौतम गांधी की बातों से समझ आता है कि मोटी बा की वजह से ही सावी का कैफे बंद हुआ है।
गौतम पर भड़कती है राही
इधर मोटी बा, अनुपमा को बर्बाद करने की कसम खाती हैं। उधर राही भड़क जाती है। जब राही को पता चलता है कि गौतम ने अंश पर हाथ उठाया है तब राही, गौतम का कॉलर पकड़ लेती है। मोटी बा भड़क जाती हैं और राही को खरीखोटी सुनाती हैं।
प्रेम हो जाता है नाराज
राही, मोटी बा के तानों का जवाब देती है। राही कहती है कि वो अपनी मां की ही तरह है। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती है। किसी से डरती नहीं है ये बातें प्रेम सुन लेता है और राही से नाराज हो जाता है। प्रेम को लगता है कि अनुपमा की ही तरह राही भी यही मानती है कि गलती उसकी है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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