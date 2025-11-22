Hindustan Hindi News
Anupamaa 22 November 2025 Written Update Leela to Start Own Business Maahi regrets wedding
Anupamaa 22 Nov: लीला बा शुरू करेंगी खुद का बिजनेस, माही को हो रहा शादी का पछतावा

Anupamaa 22 Nov: लीला बा शुरू करेंगी खुद का बिजनेस, माही को हो रहा शादी का पछतावा

Anupamaa 22 November 2025 Written Update: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा में अब लीला खुद का काम शुरू करने जा रही है। वो चाहती है कि वो अपने परिवार की आर्थिक मदद करे और इसके लिए उसने कमाल का आइडिया सोचा है।

Sat, 22 Nov 2025 04:03 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 22 November 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में शनिवार को कई पॉजिटिव लेकिन कुछ निगेटिव चीजें भी होंगी। शूटिंग सेट पर अनुपमा, भारती, जस्सी और परी-ईशानी कई नई चीजें देखेंगी और सीखेंगी। सेट पर अनुपमा का भेजा खाना सभी को बहुत अच्छा लगेगा और जस्सी जिस पर एक एक्ट्रेस को कुछ डांस मूव्स सिखा रही होगी, तब एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, कि हर कोई कनफ्यूज होगा। ऐसे में परी मदद करेगी और सबका दिल जीत लेगी।

शूटिंग सेट पर परी-अनु करेंगी कमाल

दरअसल डायरेक्टर कहेगा कि क्या हम एक्ट्रेस को थोड़ी लंबी ड्रेस दे सकते हैं? प्रोडक्शन टीम कोशिश करेगी लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर बड़ी ड्रेस अरेंज नहीं हो सकेगी। ऐसे में परी वहीं पास में से एक कपड़ा लेकर सेफ्टीपिन का इस्तेमाल करते हुए एक कमाल की लॉन्ग ड्रेस बना देगी और डायरेक्टर खुश हो जाएगा। अनुपमा का खाना सभी को इतना अच्छा लगेगा कि उसे क्रू के लिए खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और जब वो एक एक्ट्रेस को चुटकी में डांस स्टेप सिखा देगी तो यह बात डायरेक्टर नोटिस करेगा।

लीला शुरू करेगी खुद का बिजनेस

शाह निवास में जब ईशानी की एक दोस्त स्किन एलर्जी की शिकायत लेकर आई होगी तो पाखी कहेगी कि अभी सारा सामान पार्लर में पड़ा हुआ है। लेकिन बा को याद आएगा कि कैसे उसके घरेलू नुस्खे ने एक बार ईशानी की एलर्जी ठीक की थी और तब अनुपमा ने उससे अपना खुद का घरेलू नुस्खों से बनाए प्रोडक्ट बेचने का सुझाव दिया था। लीला के दिमाग में यही बात घूमने लगेगी और वह बापूजी के सामने अपना विचार रखेगी कि वो खुद का बिजनेस शुरू करके परिवार की आर्थिक मदद करना चाहती है।

माही को हो रहा शादी का पछतावा

उधर कोठारी मेंशन में जब राही और प्रेम अपने बेडरूम में रोमांटिक वक्त बिता रहे होंगे, तब माही उन्हें छिपकर देख रही होगी। वो उनके रिश्ते से अपने और गौतम के रिश्ते की तुलना करेगी और खुद को छोटा महसूस करेगी। फिर माही खुद को समझाएगी कि ये दोनों तो लूजर्स हैं। मेरे और गौतम जी के पास तो सब कुछ है। इसी बीच अनुपमा कॉल करके राही-प्रेम को बताएगी कि कैसे उसे मुंबई में आते ही काम मिल गया है। इससे प्रेम को भी यह आइडिया आएगा कि वो भी तब तक कुछ अपना काम शुरू कर सकता है।

