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Anupamaa 22 March: अनुपमा का जीना दुश्वार कर देगी रोजी, कौन सा सच छिपा रहा है दिग्विजय?

Mar 22, 2026 03:24 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa 22 March 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को अपनी नई नौकरी में नई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

Anupamaa 22 March: अनुपमा का जीना दुश्वार कर देगी रोजी, कौन सा सच छिपा रहा है दिग्विजय?

Anupamaa 20 March 2026 Full Episode: अनुपमा सीरियल के शनिवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा अपनी नई नौकरी के लिए भगवान से प्रार्थना करेगी। बंकु उसे हिम्मत देगा और वादा करेगा कि वह जया का पूरा ख्याल रखेगा। आज ही के एपिसोड में बंकु अनुपमा को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताएगा। वह बताएगा कि कैसे वह एक अनाथ था और उसके चाचा उसे बहुत मारते थे। वह बताता है कि दिग्विजय ने ही उसे उस जुल्म से बचाया और अपने घर में जगह दी। अनुपमा को अहसास होगा कि भगवान का प्लान बिलकुल अलग होता है, जो दो अजनबियों को परिवार की तरह जोड़ देता है।

पॉल की पत्नी निकलेगी अनुपमा की नई मैनेजर

होटल पहुंचते ही अनुपमा हाउसकीपर के तौर पर अपना काम शुरू करती है। वहां उसकी मुलाकात अपनी मैनेजर रोजी से होती है जो बेहद सख्त है। रोजी स्टाफ को चेतावनी देगी कि उसे काम में कोई गलती बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अनुपमा के होश तब उड़ जाएंगे जब उसे पता चलेगा कि रोजी असल में पॉल की पत्नी है। पॉल मौके का फायदा उठाकर रोजी के कान भरना शुरू कर देता है। वह अनुपमा के खिलाफ रोजी को भड़काता है ताकि उसे नौकरी से निकलवा सके। अनुपमा को समझ आ जाता है कि पॉल और रोजी मिलकर उसके लिए नई मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं।

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काम के पहले ही दिन बेइज्जत होगी अनुपमा

काम के दौरान अनुपमा को मेहमानों की खरी-खोटी सुननी पड़ती है। होटल के कुछ गेस्ट हाउसकीपिंग स्टाफ को 'चोर' कहकर उन्हें बेइज्जत करते हैं, जिससे अनुपमा को बहुत बुरा लगता है। जब वह ईमानदारी से काम खत्म करके गेस्ट की दी हुई टिप लेने से मना कर देती है, तो भी उसे अपमानित होना पड़ता है। क्योंकि गेस्ट उसे घमंडी और एटिट्यूड वाली औरत कहा जाएगा। इधर यह सब चल रहा होगा और उधर दूसरी तरफ दिग्विजय के घर में बोस उसे पुरानी यादें ताजा करने को कहता है। वह साल्गोंडा चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की बात छेड़ता है। क्या दिग्विजय का कोई ऐसा अतीत है जो अब तक सबसे छिपा हुआ था?

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अनुपमा का जीना दुश्वार कर देगी रोजी

प्रेम और राही के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह से प्रेरणा काफी परेशान नजर आएगी। मीटिंग के लिए लेट होने पर जब वह प्रेम को फोन करेगी, तो वह राही के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा होगा। गौतम मौके का फायदा उठाकर राही और प्रेम के रोमांस पर तंज कसेगा, जिससे प्रेरणा को और भी बुरा लगेगा। वहीं होटल में रोजी अपनी पूरी जान लगाकर अनुपमा को मानसिक तौर पर परेशान करने में लग जाएगी। वह अनुपमा को जया से फोन पर बात तक नहीं करने देगी और साफ कहेगी कि अगर उसे इतनी दिक्कतें हैं तो वह घर पर ही रहे। आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

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Puneet Parashar

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परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


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