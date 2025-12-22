Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa 22 December 2025 Written Update Raahi to Spoil Rajni Game
Anupamaa 22 Dec: अनुपमा में आने वाला है यह धमाकेदार ट्विस्ट, बिखर सकता है वसुंधरा का परिवार!

Anupamaa 22 Dec: अनुपमा में आने वाला है यह धमाकेदार ट्विस्ट, बिखर सकता है वसुंधरा का परिवार!

संक्षेप:

Anupamaa 22 December 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा? जान लीजिए 22 दिसंबर के एपिसोड का फुल एपिसोड अपडेट।

Dec 22, 2025 02:28 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa 22 December 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी और वरुण शादी के लिए पूर्वी छाया चॉल में पहुंचेंगे। तैयारियां बहुत अच्छे से की गई होंगी और इस तरह हंसी-मजाक के बीच रस्में शुरू हो जाएंगी। उधर कोठारी मेंशन में एक अजीब चीज होगी, पराग कोठारी जब न्यूज सुन रहा होगा तो वसुंधरा नोटिस करेगी कि वो खासतौर पर मुंबई में रजनी ने क्या किया, इस बारे में खबरें सुन रहा है। मोटी बा जाकर अपने बेटे को टोकेंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तो क्या बिखर जाएगा वसुंधरा का परिवार?

वो पराग कोठारी को समझाएंगी कि अतीत को भूल जाए और वर्तमान पर ध्यान दे। लेकिन पराग कहेगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अतीत को भूलना इतना ही आसान होता तो वह क्यों नहीं अनुपमा को भूल जाती हैं? वसुंधरा के पास कोई जवाब नहीं होगा। कुछ ही देर बाद पराग कोठारी जब टैक्स की फाइलें ढूंढ रहा होगा तो गुस्से में अपनी पत्नी को रजनी कह देगा। ख्याति हालांकि इसे पराग का तनाव समझकर ध्यान नहीं देगी, लेकिन वसुंधरा लगातार बिगड़ रहे हालातों को अच्छी तरह समझ रही होगी।

ये भी पढ़ें:क्या अनुपमा मानेगी बेटी की बात? राही की वजह से बिगड़ेगा रजनी का खेल

पराग-ख्याति के रिश्ते में पड़ सकती है दरार

दरवाजे पर ही खड़ी वसुंधरा कोठारी सब कुछ सुन लेगी और मन ही मन सोचेगी कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा वरना परिवार के लिए यह अच्छा नहीं होगा। इधर संगीत के दौरान रजनी अपनी सहेली अनुपमा को साइड में लेकर आएगी और कागजों पर साइन करने को कहेगी। अनुपमा मना करेगी तो वह अर्जेंसी का बहाना देते हुए कहेगी कि चॉल को ही नुकसान होगा। अनुपमा कागज पढ़ने की जिद करेगी तो रजनी कह देगी कि अगर उसे भरोसा नहीं है तो वह कागज पढ़ ले, लेकिन अनुपमा जब डॉक्यूमेंट खोलेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे।

आखिरी वक्त पर आएगा यह मजेदार ट्विस्ट

सब कुछ अंग्रेजी में लिखा होगा। रजनी और उसके बेटे वरुण का दबाव बनाया जाना, काम कर जाएगा और अनुपमा साइन करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वह साइन करने जा रही होगी, राही चीखती हुई आएगी और अपनी मां को गले लगा लेगी। अनुपमा के हाथ से पेन छूट जाएगा, रजनी गुस्से से तिलमिला उठेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अनुपमा साइन कर देगी या फिर राही यहां पर उसे बचाने में कामयाब हो जाएगी। साथ ही और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं।

ये भी पढ़ें:1300 करोड़ में बन रही ‘वाराणसी’, राजामौली ने प्रियंका चोपड़ा को दी कितनी फीस?
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।