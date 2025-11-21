Anupamaa 21st Nov: गौतम ने बताए अपने खतरनाक मंसूबे, माही के सवाल ने चौंकाया

संक्षेप: Anupamaa Today's Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में गौतम, माही को अपने मंसूबे बताएगा। वह बातों में इतना खो जाएगा कि सबकुछ उगल देगा। इसके बाद माही का सवाल गौतम को हैरत में डाल देगा।

‘अनुपमा’ में गौतम, माही को घर पर अकेला छोड़कर प्रार्थना के पास जाएगा। जब प्रार्थना रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाएगी तब गौतम हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करेगा। इसी बीच गौतम के फोन पर माही का कॉल आएगा। पहले तो गौतम माही के कॉल्स इग्नोर करेगा, लेकिन जब माही बार-बार कॉल करेगी तब वह परेशान होकर माही का कॉल उठा लेगा। माही कहेगी, ‘गौतम जी आप कहां हैं? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूं। आप बताकर भी नहीं गए।’

गौतम अपने कैरेक्टर में रहेगा। वह कहेगा, ‘सॉरी बेबी। फोन साइलेंट पर था न, देख नहीं पाया।’ माही कहेगी, ‘अच्छा! मैं सोच रही थी क्यों न हम कहीं घूमने चलें। शादी के बाद सब हनीमून पर जाते हैं, लेकिन हम तो कहीं गए ही नहीं।’ गौतम कहेगा, ‘सॉरी बेबी! मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं न तुम्हें टाइम दे पा रहा हूं और न खुशी। पर क्या करूं? मैं खुद तुम्हें घूमाना चाहता हूं, लेकिन डैड के ऊपर सारा काम डालकर कैसे चला जाऊं?’

गौतम आगे कहेगा, ‘उन्होंने मुझे रियल एस्टेट वाले बिजनेस की भी जिम्मेदारी दे दी है। माही, मुंबई में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसके कॉन्टैक्ट्स हैं, पॉलिटिकल सेटिंग्स हैं। उसे बस इन्वेस्टर चाहिए और अगर हमने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, तो कोठारी का रियल एस्टेट में एक ही झटके में बहुत बड़ा नाम हो जाएगा।’ माही पूछेगी, ‘आप ये सब पापा को खुश करने के लिए कर रहे हैं न?’