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Anupama: गौतम की खुलेगी पोल, प्रेरणा को ब्लैकमेल, अनुपमा देखेगी दिग्विजय का बदला रूप

Mar 21, 2026 04:48 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa 21 March 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा को शनिवार के एपिसोड में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट और टर्न्स? जानिए क्या मोड़ लेने वाली है सीरियल की कहानी?

Anupama: गौतम की खुलेगी पोल, प्रेरणा को ब्लैकमेल, अनुपमा देखेगी दिग्विजय का बदला रूप

रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के 21 मार्च के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा जया की गलती के लिए उसे डांटती है लेकिन दिग्विजय से उसे माफ करने की गुजारिश भी करती है। जया भी अपनी गलती मान लेती है और खुद को सजा देने की बात कहती है, पर दिग्विजय उसे रोक देता है। अनुपमा दिग्विजय को समझाती है कि एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार कभी कम नहीं होता। इधर दिग्विजय भी अपनी बेटी की डायरी पढ़कर इमोशनल हो जाएगा। सावी का सपना एक कैफे खोलने का था, जिसे पूरा करने के लिए अब दिग्विजय सोच में पड़ जाएगा। दिग्विजय को इस बात का डर होगा कि ना तो उसे खाना बनाना आता है और न ही लोगों को ग्रीट करना।

सच छिपाने के लिए प्रेरणा को ब्लैकमेल करेगा गौतम

गोवा से इतर अमदाबाद में हालात थोड़े अलग हैं। कोठारी मेंशन में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा जब प्रेरणा गौतम को किसी और लड़की के साथ देख लेगी। उसे समझ आ जाएगा कि गौतम माही को धोखा दे रहा है। प्रेरणा यह सच प्रेम को बताना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, गौतम उसे देख लेगा। गौतम छिपकर प्रेम और प्रेरणा का वीडियो बना लेगा और प्रेरणा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा वह धमकी देगा कि अगर प्रेरणा ने उसका सच बताया, तो वह वीडियो राही को दिखा देगा।

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शाह परिवार के लिए सिरदर्द बन रहा लीला का रवैया

शाह हाउस में लीला और हंसमुख एक ब्लॉगर के साथ पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन बा के तीखे सवालों से चिढ़कर गेस्ट बीच में ही इंटरव्यू छोड़कर चला जाएगा। बापूजी को इस बात की फिक्र होगी कि बा के इस बर्ताव की वजह से उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है और गेस्ट कम होते जा रहे हैं। उधर गोवा में अनुपमा बंकु को ताजी सब्जियां लाने के लिए शुक्रिया कहेगी। अनुपमा और बंकु की ये छोटी-छोटी बातें घर के माहौल को थोड़ा हल्का रखेंगी, लेकिन आने वाले तूफान का अंदेशा सबको है।

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दिग्विजय का नया रूप देखकर खुश होंगे अनुपमा-बंकु

जया को अपना इंग्लिश होमवर्क करने में दिक्कत आएगी और वह अनुपमा से हेल्प मांगेगी। अनुपमा अपनी कमजोरी बताते हुए कहेगी कि उसे इंग्लिश बिलकुल नहीं आती। तभी दिग्विजय वहां आता है और खुद जया का होमवर्क पूरा करवाता है। दिग्विजय का यह बदला हुआ रूप देखकर बंकु भी हैरान रह जाता है। उधर कोठारी मेंशन में प्रेम अपने नए रेस्त्रां के इवेंट का कार्ड राही को दिखाएगा। कार्ड पर अनुपमा का नाम देखकर राही की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। प्रेम अपने सपने के सच होने से बहुत खुश है, लेकिन क्या गौतम का काला सच इस खुशी को ग्रहण लगा देगा? सीरियल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

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परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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