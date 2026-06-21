Anupamaa 21 June: एक बार फिर मुंह की खाएगा प्रेम, वसुंधरा कोठारी ने पलटा पूरा गेम
Anupamaa 21 June 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। एक तरफ अंश की शादी होगी और दूसरी तरफ कोठारी परिवार का ड्रामा।
Anupamaa 21 June 2026 Episode: अनुपमा सीरियल के रविवार के एपिसोड की शुरुआत दिग्विजय सूद की माफी के साथ होगी। प्रेम का घमंड और अहंकार खत्म तो नहीं होगा, लेकिन दिग्विजय की माफी के बाद अब उसके पास कोई वजह नहीं रह जाएगी अंश-प्रेरणा की शादी में नहीं जाने की। दिग्विजय पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर प्रेम से माफी मांगेगा और कहेगा कि अगर गलती उसकी थी, तो सजा का हकदार भी वही है, अनुपमा का परिवार नहीं। दिग्विजय कहेगा कि वह माफी मांगने के बाद सजा पाने को भी तैयार है। दिग्विजय के जाने के बाद भी प्रेम शादी में नहीं जाने की जिद पकड़े रहेगा। इस पर ख्याति और वसुंधरा मोर्चा संभालेंगी।
एक बार फिर मुंह की खाएगा प्रेम कोठारी
ख्याति कहेगी कि अब वो वजह नहीं बची है जिसके चलते प्रेम शादी में नहीं जाना चाह रहा था, अब सिर्फ जिद बची है। राही, परी और अनिल समेत परिवार के कई अन्य सदस्य इस उम्मीद में प्रेम की तरफ देख रहे होंगे कि शायद अब वह जाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन जब प्रेम नहीं मानेगा तो वसुंधरा कोठारी आगे आएंगी और कहेंगी- ख्याति सही कह रही है प्रेम। वह उसे समझाएंगी कि कैसे जिस वजह से कोठारी परिवार शादी में नहीं जा रहा था, वो वजह अब नहीं बची है। वह इस शादी में जाने का महत्व समझाएगी और प्रेम को वसुंधरा कोठारी की बात माननी पड़ेगी। बीच में श्रुति दखल देने की कोशिश करेगी, लेकिन मोटी बा उसे चुप करा देंगी।
वसुंधरा कोठारी की वजह से बदलेगा गेम
वसुंधरा कोठारी श्रुति से कहेगी- हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं श्रुति जी। उधर शाह निवास में रस्में चल रही होंगी और तभी दिग्विजय कमरे के अंदर दाखिल होगा। अनुपमा उसका मायूस चेहरा देखकर पूछेगी- जो लेने गए थे वो मिला सर? दिग्विजय मना कर देगा और आकर चुपचाप सबके साथ खड़ा हो जाएगा। अंश जब प्रेरणा को अंगूठी पहनाने जा ही रहा होगा कि तभी दरवाजे पर आहट होगी। पूरा कोठारी परिवार अचानक शाह हाउस की चौखट पर खड़ा होगा। यह देखकर अनुपमा हक्की-बक्की रह जाएगी। वह पलटकर दिग्विजय सर की तरफ देखेगी और समझ जाएगी कि आखिर परिवार के शादी में आने की वजह क्या रही है।
गौतम को मुंहतोड़ जवाब देगी अनुपमा
गौतम गांधी जब दोनों परिवारों के सामने दिग्विजय का मजाक बनाने की कोशिश करेगा तो अनुपमा उसे माकूल जवाब देगी। गौतम कहेगा कि हमें आना पड़ा क्योंकि दिग्विजय माफी मांगने आया था। वह कहेगा कि दिग्विजय ने एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार हाथ जोड़कर माफी मांगी और सजा के लिए भी कहने लगा। हमें लगा कहीं पैरों में ना गिर जाए इसलिए आना पड़ा। इस पर अनुपमा कहेगी कि छोटे अपनी जिद और अहंकार के आगे नहीं झुकते, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं ऐसे बड़ों के जो परिवार की खुशी की खातिर अपने आत्मसम्मान को साइड रखकर छोटों के आगे झुक जाते हैं। अनुपमा की इस बात का दोनों परिवारों के पास कोई जवाब नहीं होगा। पूरा शाह परिवार हाथ जोड़कर दिग्विजय का शुक्रिया अदा करेगा।
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