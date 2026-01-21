Anupamaa Twist: रजनी को सबक सिखाने के लिए अनुपमा उठाएगी अपना अगला कदम, चॉल वालों से करेगी एक और वादा

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: स्टार प्लस के शो ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में पूर्वी छाया चॉल के लोग अनुपमा पर अपना गुस्सा निकालेंगे। ऐसे में जस्सी और सरिता ताई, अनुपमा के बचाव के लिए आगे आएंगी।

Anupamaa 21 January 2026 Promo: अनुपमा, पूर्वी छाया चॉल के लोगों से एक और वादा करेगी। जी हां, 21 जनवरी के दिन आए नए प्रोमो के मुताबिक, जब अनुपमा, रजनी से बात करने के बाद अपने घर जाएगी तब पूर्वी छाया चॉल के लोग अनुपमा को चॉल में घुसने नहीं देंगे। वे अनुपमा का सामान बाहर फेकेंगे और कहेंगे, ‘खबरदार जो हमारी चॉल में पैर रखने की कोशिश की तो। अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से।’

चॉल वालों से भिड़ेंगी सरिता ताई सिर्फ सामान ही नहीं, कुछ लोग तो अनुपमा पर पत्थर तक फेंकने की कोशिश करेंगे। हालांकि, सरिता ताई और जस्सी बीच में आकर उन्हें रोक लेंगी। अनुपमा की वजह से सरिता ताई और जस्सी, चॉल वालों से भिड़ जाएंगी। ऐसे में अनुपमा उन्हें रोकेगी। अनुपमा चॉल वालों से वादा करेगी। वह कहेगी, ‘जब तक आप लोगों को आपके घर नहीं दिलवा देती तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी।’