Anupamaa Twist: रजनी को सबक सिखाने के लिए अनुपमा उठाएगी अपना अगला कदम, चॉल वालों से करेगी एक और वादा

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: स्टार प्लस के शो ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में पूर्वी छाया चॉल के लोग अनुपमा पर अपना गुस्सा निकालेंगे। ऐसे में जस्सी और सरिता ताई, अनुपमा के बचाव के लिए आगे आएंगी।

Jan 21, 2026 10:32 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 21 January 2026 Promo: अनुपमा, पूर्वी छाया चॉल के लोगों से एक और वादा करेगी। जी हां, 21 जनवरी के दिन आए नए प्रोमो के मुताबिक, जब अनुपमा, रजनी से बात करने के बाद अपने घर जाएगी तब पूर्वी छाया चॉल के लोग अनुपमा को चॉल में घुसने नहीं देंगे। वे अनुपमा का सामान बाहर फेकेंगे और कहेंगे, ‘खबरदार जो हमारी चॉल में पैर रखने की कोशिश की तो। अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से।’

चॉल वालों से भिड़ेंगी सरिता ताई

सिर्फ सामान ही नहीं, कुछ लोग तो अनुपमा पर पत्थर तक फेंकने की कोशिश करेंगे। हालांकि, सरिता ताई और जस्सी बीच में आकर उन्हें रोक लेंगी। अनुपमा की वजह से सरिता ताई और जस्सी, चॉल वालों से भिड़ जाएंगी। ऐसे में अनुपमा उन्हें रोकेगी। अनुपमा चॉल वालों से वादा करेगी। वह कहेगी, ‘जब तक आप लोगों को आपके घर नहीं दिलवा देती तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी।’

क्या होगा अनुपमा का अगला कदम?

अगले दिन अनुपमा पुलिस स्टेशन जाएगी। अनुपमा, रजनी देसाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जाएगी। पुलिस अधिकारी, अनुपमा से कहेगा, ‘आप एक नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती हैं?’ अनुपमा, पुलिस को बताएगी कि रजनी ने जबरदस्ती एनओसी में उसके साइन लिए और अब वह जबरदस्ती चॉल वालों को बाहर निकाल रही है। पुलिस अधिकारी शिकायत नहीं दर्ज करेगा। वह कहेगा, ‘पहले रजनी देसाई के खिलाफ सबूत लेकर आइए।’ इसी बीच रजनी, पुलिस स्टेशन पहुंचेगी। रजनी, अनुपमा और पुलिस अधिकारी की बातें सुन लेगी। वह कहेगी, ‘अनुपमा के पास सबूत होगा तो आपको देगी न।’ बस यहीं पर प्रोमो खत्म हो जाता है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
