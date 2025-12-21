Hindustan Hindi News
Anupamaa 21 Dec: रजनी के खिलाफ अनुपमा का साथ देगा पराग, मोहल्ले में तमाशा खड़ा करेगी ईशू

संक्षेप:

Anupamaa 21 December 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में ईशानी घर से गहने चुराकर बेच देगी और एक महंगी गाड़ी खरीद लाएगी। लेकिन अनुपमा को शक होना शुरू हो गया है।

Dec 21, 2025 01:57 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 21 December 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड ईशानी के लालच और बेवकूफी के नाम रहेगा। लेकिन साथ ही साथ रजनी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि वो पराग से एक ऐसा झूठ बोलेगी, जिसकी कीमत उसे आने वाले वक्त में चुकानी पड़ेगी। शो के 21 दिसंबर के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा ईशानी को गहने चोरी करके लाते हुए पकड़ लेगी, लेकिन ईशानी बाल-बाल बच जाएगी। वो कुछ बहाना बना देगी और बाद में यह सोचकर खुश होगी कि अब उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो चुकी हैं, क्योंकि अब तो वह अनुपमा को भी बेवकूफ बना पा रही है।

रजनी के आगे यह शर्त रखेगा पराग

रजनी जब अपने घर पर मेडिटेशन कर रही होगी तो उसे सपना आएगा कि अनुपमा को सब सच पता चल गया है। वो पराग को कॉल करेगी और अपने बेटे की शादी में इनवाइट करेगी, लेकिन पराग आने से इनकार कर देगा। पराग कॉल काटने से पहले रजनी से कहेगा कि यह उसका पहला प्रोजेक्ट है, तो कोशिश करे कि उसका नुकसान ना हो। रजनी भी नुकसान नहीं होने देने की बात कहेगी, लेकिन फिर पराग कहेगा कि उसकी बा ने उसे हमेशा सिखाया है कि किसी की बददुआ नहीं लेनी चाहिए, इसलिए सबकी मर्जी से ही चॉल खाली कराई जाए।

पराग कोठारी से झूठ बोलेगी रजनी

रजनी जानती होगी कि सबकी मर्जी से चॉल खाली हो पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो पराग से झूठ बोल देगी कि सबकी मर्जी से ही चॉल खाली होगी। जबकि सच यह है कि वो अनुपमा और सभी चॉल वालों को बेवकूफ बनाकर जमीन हड़पने जा रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से पराग अनुपमा के साथ हो जाएगा और फिर रजनी के खिलाफ लड़ने में अनु को मदद मिलेगी। उधर राही का टीचर दिवाकर उसके लिए पॉजेसिव होने लगा है। क्योंकि जब राही बताएगी कि वो मुंबई जाने वाली है तो वह गर्म चाय से अपना हाथ जला लेगा।

मोहल्ले में तमाशा खड़ा करेगी ईशू

अनुपमा हालातों को ध्यान में रखते हुए राजा को वापस घर भेज देगी। जाने से पहले परी उससे वादा करेगी कि उसने बेवकूफी की थी, लेकिन वो अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती है और राजा के लौटने तक वो उसका इंतजार करेगी। पूर्वी छाया चॉल में उस वक्त तमाशा खड़ा हो जाएगा जब ईशानी एक महंगी गाड़ी से वहां पहुंचेगी। वो हॉर्न बजा-बजाकर सबको दिखाएगी कि वो गाड़ी लेकर आई है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि वो यह गाड़ी चोरी के पैसों से किराए पर लाई है। आगे शो में कई ट्विस्ट आएंगे जिनके लिए जुड़े रहिए।

