Anupamaa 20 May: कोठारियों का भूत उतारेगा दिग्विजय, वसुंधरा से लेकर प्रेम-राही तक सब नपेंगे

Anupamaa 20 May 2026: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड फुल ऑफ एक्शन रहने वाला है। बीता एपिसोड कोठारियों की बदतमीजी के नाम था, लेकिन आज का एपिसोड दिग्विजय के जवाब के नाम रहेगा।

Anupamaa 20 May 2026 Written Update: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। अनुज कैफे की ओपनिंग पर हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद शाह परिवार के लोग चले जाएंगे। तब वसुंधरा श्रुति से पूछेगी कि आखिर उसने इन लोगों को यहां बुलाया ही क्यों? इस पर श्रुति कहेगी कि उसे नहीं पता था कि ये लोग इतने नौटंकीबाज हैं। वहीं ख्याति जाकर प्रेम को समझाने की कोशिश करेगी कि वो इतना सीधा सा सच क्यों नहीं समझ पा रहा है कि उसका खुद का कैफे उसकी अपनी गलती की वजह से डूबा था, अनुपमा की वजह से नहीं। प्रेम खामोश खड़ा रहेगा।

बहू ख्याति को बेइज्जत कराएगी वसुंधरा प्रेम के हाव-भाव बदलते देख श्रुति ख्याति पर चिल्लाएगी और उसे अलग हटने को कहेगी। वसुंधरा अपनी बहू को सबके सामने बेइज्जत होते देखेगी, लेकिन कुछ नहीं कहेगी। वजह यह कि ख्याति अनुपमा को बेहिसाब तकलीफ देने के रास्ते में आ रही होगी। उधर अनुपमा अपने कैफे में राही और प्रेम की बातों को याद करके रो रही होगी, और इधर अनुज कैफे में सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। राही, श्रुति और प्रेम फुल मस्ती के साथ एन्जॉय कर रहे होंगे तभी अचानक दिग्विजय पहुंच जाएगा। वो जाकर सीधे म्यूजिक बंद कर देगा और मीडिया से उसकी कही बातों को रिकॉर्ड करने को कहेगा। इसके बाद दिग्विजय प्रेम समेत पूरे कोठारी परिवार की बखिया उधेड़ देगा।

प्रेम-राही की पार्टी में दिग्विजय की एंट्री दिग्विजय कहेगा, 'नाचना जारी रखिए। आप लोग रुक क्यों गए? एक बेटी ने न्यौता देकर, अपनी बेटी को बुलाकर बेइज्जत किया है। सेलिब्रेशन तो बनता है। तुम्हें तो डॉटर ऑफ द ईयर (Daughter of the Year) का अवॉर्ड मिलना चाहिए।' दिग्विजय प्रेम को भी जमकर सुनाएगा और कहेगा- मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि जिस बिजनेस में पहले ही दिन तमीज, तहजीब और मर्यादा दांव पर लगा दी जाएं, वो बिजनेस पनप नहीं सकता। उस बिजनेस में घाटा ही होगा। दिग्विजय कहेगा कि प्रेम जब मुझे तुम पहली बार मिले थे तो लगा था कि ऐसा एक बेटा मेरा भी होता। लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा बेटा भगवान दुश्मन को भी न दे।

कोठारियों को सबक सिखाएगा दिग्विजय दिग्विजय कहेगा कि तुमने अनुपमा जी को सारी बातें याद दिला दीं, लेकिन यह भूल गए कि उन्होंने कल ही तुम्हारी जान बचाई थी। ऐसी चीजों का तो इंसान जिंदगी भर कर्जदार रहता है। जब प्रेम कहेगा कि मैंने इसके लिए उन्हें थैंक्यू कह दिया था, तो दिग्विजय कहेगा कि इस हिसाब से तो मैं तुम्हारा गला दबाकर मार दूं और फिर सॉरी कह दूं तो बात खत्म हो जानी चाहिए। दिग्विजय वसुंधरा कोठारी और श्रुति को भी जमकर सुनाएगा। बाहर ही खड़े बापूजी को इस बात की बहुत खुशी होगी कि उनके सिवा कोई और भी है जो अनुपमा के लिए लड़ सकता है। जाने से पहले जब कोठारी परिवार वाले दिग्विजय और अनुपमा के रिश्ते पर सवाल उठाएंगे तो वह उनसे कहेगा कि आप लोग रास्ते पर नजरें झुकाकर चला कीजिए, कहीं आपकी गिरी हुई सोच से टकरा गए तो मुंह के बल गिर जाएंगे।