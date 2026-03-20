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Anupamaa 20 March: मिस्टर दिग्विजय की बेटी और अनुपमा का कनेक्शन हुआ रिवील, टूटा अंश

Mar 20, 2026 02:23 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa 20 March 2026 Episode in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के 20 मार्च के एपिसोड में अनुपमा और मिस्टर दिग्विज की बेटी सावी का कनेक्शन रिवील होता है।

Anupamaa 20 March: मिस्टर दिग्विजय की बेटी और अनुपमा का कनेक्शन हुआ रिवील, टूटा अंश

Anupamaa 20 March 2026 Written Update in Hindi: ‘अनुपमा’ के 20 मार्च के एपिसोड में मिस्टर दिग्विजय भड़क जाते हैं। अनुपमा, मिस्टर दिग्विजय को आरती देती है। मिस्टर दिग्विजय कहते हैं, ‘ये पूजा पाठ से मुझे शांति नहीं मिलती है। नहीं है मुझे यकीन भगवान में है।’ अनुपमा दंग रह जाता है। मिस्टर दिग्विजय के जाने के बाद अनुपमा कहती है, ‘इन्हें कितनी गहरी चोट लगी होगी कि इनका भगवान से विश्वास ही उठ गया।’ बंकू कहता है, ‘चोट का तो नहीं पता दीदी, लेकिन इन्हें देखकर चिंता जरूर होती है।’ अनुपमा, बंकू को समझाती है कि भगवान, भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं।

अनुपमा को मिली नौकरी

इसके बाद अनुपमा, जया को स्कूल छोड़ने जाती है और अपने लिए काम ढूंढने लगती है। अनुपमा गाेवा के एक होटल पहुंचती है और इत्तेफाक से उसे वहां काम मिल जाता है। जब अनुपमा को पता चलता है कि उसे हर महीने 15 हजार की सैलरी मिलेगी तो वो खुश हो जाती है। इसके बाद अनुपमा, जया के साथ गुड़ी पड़वा मनाती है। उत्सव के वक्त अनुपमा को जया के पास एक डायरी मिलती है। अनुपमा जब डायरी खोलती है तब उसे पता चलता है कि वो डायरी मिस्टर दिग्विजय की बेटी सावी की है।

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अनुपमा सीरियल में रुपाली गांगुली

अनुपमा और सावी का कनेक्शन

इतना ही नहीं, डायरी पढ़ने के बाद अनुपमा को ये भी पता चलता है कि सावी यूट्यूब पर मिसेस जोशी यानी अनुपमा के ही वीडियोज देखती थी। सावी ने डायरी में लिखा था, ‘कैफे खोलना मेरा सपना है। कैफे खोलने की इन्सपिरेशन मुझे आप ही से मिली है मिसेस जोशी। मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि आपको खुद चलकर मेरे पास आएंगी और कहेंगी कि सावी तुम तो मेरे से भी अच्छा खाना बनाती हो।’ अनुपमा, सावी की डायरी पढ़कर इमोशनल हो जाती है। वहीं उधर मिस्टर दिग्विजय हर जगह सावी की डायरी ढूंढते हैं।

मिस्टर दिग्विजय के पास जाती है अनुपमा

अनुपमा पहले तो जया को डांट लगाती है और फिर मिस्टर दिग्विजय के पास जाती है। डरते-डरते अनुपमा, मिस्टर दिग्विजय को सावी की डायरी देती है और उन्हें बताती है कि जया ने गलती से ये डायरी उठा ली थी। मिस्टर दिग्विजय भड़क जाते हैं।

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अनुपमा सीरियल में वसुंधरा कोठारी

कोठारी हाउस में बिगड़ा माहौल

इसके बाद अहमदाबाद की कहानी दिखाई जाती है। राही सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन परी वो खाना खाने से मना कर देती है। परी, राजा से हेल्दी खाना मंगवाती है। राही, परी को समझाती है कि अगर यही खाना था तो वो उसे बता सकती थी, यूं बाहर का खाना मंगवाना सही नहीं है। परी, राही को इग्नोर करती है। ऐसे में मोटी बा बीच में आती हैं और परी को घर का खाना खाने का ऑर्डर देती हैं। नीता के कहने पर परी घर का खाना खा तो लेती है, लेकिन राही को परी का बर्ताव ठीक नहीं लगता है।

अंश होता है इमोशनल

बा, अंश को समझाती है कि उसे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वह उससे कहती है कि वंशी उसकी नहीं, गौतम और प्रार्थना की बेटी है इसलिए वह उसे भूल जाए। अंश इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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