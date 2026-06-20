Anupamaa 20 June: तोषू करेगा अनुपमा का प्लान चौपट, परी की जिद बनेगी बवाल की वजह
Anupamaa 20 June 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी और तोषू एक बार फिर मुसीबत की वजह बनेंगे और अनुपमा के अच्छे-खासे प्लान पर पानी फेर देंगे।
Anupamaa 20 June 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के शनिवार के एपिसोड की शुरुआत शाह परिवार में एक सामूहिक बातचीत से होगी। दिग्विजय यहां पर यह जानने की कोशिश कर रहा होगा कि प्रेम और कोठारी परिवार के लोग अंश की शादी में क्यों नहीं आ रहे हैं। हंसमुख से लेकर लीला और अनुपमा तक सभी दिग्विजय से झूठ बोल देंगे लेकिन पारितोष शाह सब गड़बड़ कर देगा। हमेशा की तरह बड़बोला तोषू और बदतमीज पाखी यह बता देंगे कि प्रेम ने कहा था कि दिग्विजय को सबके सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगनी होगी। अनुपमा सिचुएशन संभालने की बहुत कोशिश करेगी लेकिन तोषू रुके तब तो।
दिग्विजय के मन में बैठ गई यह बात
अनुपमा डैमेज कंट्रोल के तौर पर दिग्विजय को यह समझाने की कोशिश करेगी कि उसे कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वह कहेगी कि जैसी हरकत प्रेम ने की थी, उस हिसाब से तो उसे दो थप्पड़ और पड़ने चाहिए थे। हालांकि यह बात दिग्विजय के जेहन में रह जाएगी कि प्रांशी से लेकर प्रेम-राही और कोठारी परिवार के बाकी सभी लोग शादी में शरीक होने आ जाएंगे अगर वह हाथ जोड़कर सबके सामने माफी मांग ले। इधर यह सब चल रहा होगा और उधर कोठारी मेंशन में श्रुति एक बार फिर प्रेम के गुस्से को हवा देने का काम करेगी। वह कहेगी कि प्रेम की जीत ही शाह परिवार वालों का मुंह बंद कर सकती है।
पाखी-तोषू फिर करेंगे बंकू को जलील
राही अपने पति प्रेम को समझाने की कोशिश करती है कि वह कॉम्पटिशन पर ध्यान दे, लेकिन प्रेम की नजर जीत से ज्यादा अनुपमा की हार पर है। उधर शाह निवास में अंश, प्रेरणा, किंजल और ईशानी जब साथ बैठे बातें कर रहे होंगे, तब दिग्विजय उनकी बातें सुन लेगा। उसका यकीन पक्का हो जाएगा कि शाह परिवार के लोग उसकी इज्जत बचाए रखने के लिए उससे सच छिपा रहे हैं। अगली सुबह माहौल थोड़ा खुशनुमा होगा क्योंकि अंश सभी को चाय पिलाएगा। अनुपमा मजाक करेगी कि पाखी-तोषू को छोड़कर सबका मूड ठीक हो गया है। अनुपमा नोटिस करती है कि दिग्विजय का मूड ठीक नहीं है। उधर बंकू को एक बार फिर बेइज्जत होना पड़ेगा।
परी की जिद बनेगी बवाल की वजह
मौका पाकर तोषू और पाखी बंकू से किचन में जाकर काम करने को कहते हैं। पाखी कसम खाती है कि वह किसी भी सूरत में बंकू को अपना दामाद नहीं बनाएगी। दोनों बंकू से कहेंगे कि वह नौकर है और सालभर बाद भी नौकर ही रहेगा। जहां तक शादी की बात है तो किंजल और ईशानी समेत अनुपमा और बाकी लोग तय करते हैं कि शादी का खर्च घटाने के लिए वो सभी थोड़ा-थोड़ा काम बांट लेंगे। ईशानी कहेगी कि वो सभी इतने टैलेंटेड हैं कि कई काम तो वो खुद ही कर सकते हैं। कोठारी मेंशन में परी जब शादी में जाने की जिद पर अड़ी होगी तब इस बात को लेकर जमकर हंगामा होगा। राही हमेशा की तरह अपने डरपोक और नाकामयाब पति की परवाह करेगी और साफ कह देगी कि वह उस घर में शादी के लिए नहीं जाएगी।
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