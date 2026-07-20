Anupamaa 20 July 2026: घर छोड़कर जाएंगे अंश-प्रेरणा, लीला ने खुद मारी पांव पर कुल्हाड़ी
Anupamaa 20 July 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का 20 जुलाई का एपिसोड काफी दमदार रहने वाला है। शो में लीला-पाखी की वजह से प्रेरणा काफी तमाशा कर देगी।
Anupamaa 20 July 2026 Full Episode: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का आज का एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। परी को बचाने की कोशिश में अनुपमा को हाथ में काफी चोट आ जाएगी। हालांकि वह राही और परी के सामने ऐसा दिखाएगी, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हैं। सभी परेशान होंगे, लेकिन नजदीक ही खड़ा प्रेम अपनी सास का हाल तक पूछने नहीं आएगा। अनुपमा राही और परी को हिम्मत देगी और समझाकर भेज देगी, लेकिन बाद में दर्द से कराह उठेगी।
बहू के कपड़ों को लेकर होगा हंगामा
दिग्विजय उसे लेकर डॉक्टर के पास जाएगा तो पता चलेगा कि उसे हाथ में गंभीर मोच आई है। घर लौटने पर अनुपमा और दिग्विजय को पता चलेगा कि पाखी ने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया है। होगा यह कि प्रेरणा जब ईशानी के साथ बैठी कॉम्पटिशन के मुद्दे पर बात कर रही होगी, तभी पाखी लीला को लेकर वहां पहुंच जाएगी। वह प्रेरणा के शॉर्ट्स और टीशर्ट पहनकर घर में बैठने को लेकर उसे भड़काएगी। लीला अपनी नई नवेली बहू प्रेरणा को उसके कपड़ों को लेकर ताने मारेगी और कहेगी कि उसके घर में चीजें उसी के हिसाब से होंगी।
घर छोड़कर जाएंगे प्रेरणा और अंश
प्रेरणा के बात काबू करने की कोशिश करने के बावजूद लीला बदतमीजी करना और ताने मारना जारी रखेगी। होगा यह कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और प्रेरणा अपने पति अंश के साथ यह घर छोड़कर जाने की धमकी दे देगी। वह कहेगी कि वह अपने पति के साथ कहीं और जाकर रहेगी और एक दिन अपना खुद का घर भी बनाएगी। अनुपमा, दिग्विजय और अंश समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लीला कहां पीछे हटने वाली थी। उसकी बदतमीजी की वजह से बात बिगड़ जाएगी और फिर वह खुद ही बेचारी बनकर दिखाएगी।
पाखी को नहीं हजम हो रही यह बात
लीला कहेगी कि आजकल कोई बड़ों की इज्जत ही नहीं करता है। बातों-बातों में प्रेरणा भी अनुपमा से अपना हिस्सा मांग लेगी, जिसकी मदद से वह अपना घर बनाना चाहती है। आज ही के एपिसोड में दर्शकों को प्रेम और राही के बीच काफी रोमांटिक सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। इधर शाह निवास में पाखी जब अपनी मां के हाथ में प्रॉपर्टी का ब्रॉशर देखेगी तो हाय तौबा शुरू कर देगी। वह अपनी मां को खुद का घर खरीदने के लिए भी ताने मारेगी कि आपको क्या लगता है आप यहां हम सभी को इस हाल में छोड़कर फुर्र हो जाएंगी। शो में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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