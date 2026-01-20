Anupamaa 20 Jan: अनुपमा को लगेगी लोगों की बद्दुआ? आज के एपिसोड में दिया गया यह मेजर हिंट

संक्षेप: Anupamaa 20 January 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कहानी एक पेचीदा मोड़ से गुजरेगी। दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड के बारे में एक बड़ा हिंद दिया जाएगा।

Anupamaa 20 January 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कहानी काफी दिलचस्प मोड़ लेती नजर आएगी। अनुपमा फिर एक बार चॉल वालों को मनाने और उन्हें एकजुट करने की कोशिश करती नजर आएगी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा। एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसको सीरियल की आगे की कहानी का हिंट माना जा रहा है। एपिसोड की शुरुआत होगी उस सीन से जिसमें अनुपमा को चॉल वालों के सामने रोने-गिड़गिड़ाने के दौरान इस बात का अहसास होगा कि रजनी ने जान बूझकर अपने बेटे से भारती की शादी करवाई, ताकि अनुपमा का भरोसा जीत सके।

अनुपमा को अकेले लड़नी होगी ये जंग! अनुपमा जस्सी से कहेगी कि वो भारती को इस सबके बारे में कुछ ना बताए। जसप्रीत भी अनुपमा से कहेगी कि दोनों का फोन ऑफ आ रहा है, जरूर रजनी ने उन्हें कहीं बाहर भेज दिया होगा। अनुपमा चॉल वालों को आश्वासन देगी कि इस बार उससे जरूर गलती हो गई, लेकिन अब वह लोगों को उनका हक और उनका घर वापस दिलाकर रहेगी। वह पूछेगी कि कौन-कौन इस लड़ाई में उसके साथ है? तो चॉल का एक भी शख्स उसके साथ खड़ा नहीं होगा। उसकी बेटी राही भी नहीं। सिर्फ प्रेम, प्रेरणा और जस्सी अनुपमा के साथ होंगे। लेकिन जब सुकून से बैठकर अनुपमा, सरिता और बाकी सभी लोग आगे की लड़ाई के बारे में सोच रहे होंगे, तभी कुछ अजीब होगा।

चॉल वाली औरतों ने दी यह बद्दुआ कुछ औरतें रोती हुई अंदर आएंगी और अनुपमा को बद्दुआएं देने लगेंगी। ये औरतें कहेंगी कि अनुपमा ने जो किया उसकी वजह से तनाव में उनके पतियों की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है। ये औरतें अनुपमा को बद्दुआ देते हुए कहेंगी कि वो भी एक दिन खून के आंसू रोएगी। इस सीक्वेंस को अपकमिंग एपिसोड का हिंट माना जा रहा है। लेकिन आखिर अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा के साथ ऐसा क्या बुरा होने जा रहा है? इस सवाल का जवाब हमें जल्द ही मिलेगा।