Anupamaa 20 Dec: अनुपमा देगी वसुंधरा को यह हिदायत, शादी के घर में ही डाका मारेगी ईशानी

संक्षेप:

Anupamaa 20 December 2025 Episode: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का शनिवार का एपिसोड वसुंधरा कोठारी और अनुपमा के बीच जबरदस्त क्लैश लेकर आने वाला है।

Dec 20, 2025 02:28 pm IST Puneet Parashar
Anupamaa 20 December 2025 Episode: टीवी सीरियल अनुपमा का शनिवार का एपिसोड धमाकेदार रहने वाला है। अनुपमा को फिर एक बार कोठारी परिवार उस गलती के लिए दोषी ठहराएगा, जो उसने की भी नहीं होगी। लेकिन अनुपमा साफ शब्दों में वसुंधरा कोठारी को हिदायत देगी कि आगे से बिना वजह उस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। इधर ईशानी जिस थाली में खाएगी, उसी में छेद करने की कोशिश करेगी। उसकी मां की परवरिश उसके कर्मों में साफ नजर आने लगी है। तो चलिए जानते हैं कि 20 दिसंबर के एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा।

गोल्ड देख ईशानी की बिगड़ेगी नीयत

शनिवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी अपनी सहेली अनुपमा को समधन घोषित कर देगी और भारती को कुछ गोल्ड जूलरी देते हुए शादी के बारे में बताएगी। वो कहेगी कि उसे शादी बहुत लो-प्रोफाइल रखनी है क्योंकि उसे बड़ी-बड़ी शादियों में पैसे बर्बाद करना पसंद नहीं है। उसे लगता है कि इसी पैसे को कहीं अच्छी जगह पर लगाना चाहिए। जब रजनी अनुपमा को जूलरी दे रही होगी, तो ईशानी को लालच आ जाएगा। उसके दिमाग में उसकी दोस्त की कही बात गूंजेगी कि इस इंडस्ट्री में अमीर बनने के लिए अमीर दिखना जरूरी है।

अपने ही घर में डाका मारेगी ईशानी

ईशानी उन जूलरी बॉक्स को चोरी करने का प्लान बनाएगी और क्योंकि जूलरी बॉक्स सरिता ताई के घर में स्टील की अलमारी में रखे होंगे, तो वो वहां पर डाका मारने का प्लान करेगी। लेकिन इत्तेफाकन क्योंकि उस रात अनुपमा को नींद नहीं आ रही होगी तो वह ईशानी को पकड़ लेगी। लेकिन इसके बाद उसे क्या सजा दी जाएगी? क्या अनुपमा की डांट से ईशानी में कोई बदलाव आएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में मिलेंगे।

समधन वसुंधरा को लताड़ेगी अनुपमा

लीशॉ के प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा कमाल कर रहे हैं कि मीता के सलून पर लोग आने कम हो गए हैं। इस बात से वसुंधरा कोठारी बौखलाई हुई है, लेकिन उससे भी ज्यादा तनाव की बात यह होगी कि राजा घर छोड़कर मुंबई चला गया होगा। वसुंधरा हमेशा की तरह सारी बात अनुपमा पर डाल देगी और उसे फोन करके जमकर लताडे़गी। अनुपमा पूरी बात सुनेगी लेकिन फिर वसुंधरा कोठारी को करारा जवाब देगी। वो कहेगी कि राजा और परी बच्चे नहीं हैं, कि वो उन्हें बहला-फुसलाकर कहीं भी ले जाएगी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
