Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Anupamaa 20 April: अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगेगी रोजी, वसुंधरा की बातों में आ जाएगी राही

Apr 20, 2026 12:07 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

Anupamaa 20 April 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का सोमवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रोजी फिर अनुपमा की जिंदगी में लौटेगी।

Anupamaa 20 April: अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगेगी रोजी, वसुंधरा की बातों में आ जाएगी राही

टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा की तबीयत अचानक बिगड़ जाएगी। उसे चक्कर आने लगेंगे जिसे देखकर बंकु और बोस घबरा जाएंगे। डॉक्टर बोस बताएंगे कि अहमदाबाद लौटने के बाद से अनुपमा ने बिल्कुल आराम नहीं किया है, जिससे वह काफी थक गई है। लेकिन अनुपमा हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी तबीयत की परवाह किए बिना काम पर लौट आएगी और कैफे में आई एक मां और बेटी को मिलवाने में मदद करेगी। अनुपमा को अपनी बेटी राही की याद सताएगी, लेकिन वह जानती है कि उसकी बेटी उससे बहुत नाराज है।

शाह निवास में देखने मिलेगा इमोशनल मोमेंट

इधर गोवा में जहां हालात थोड़े सुधरते नजर आ रहे हैं वहीं शाह परिवार चुनौतियों से जूझ रहा है। हंसमुख और लीला किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाए स्वाभिमान के साथ काम करके चार पैसे कमाने की जिद अड़े होंगे। माही, अंश और ईशानी यह सब देखकर बहुत मायूस होंगे। बच्चे अपनी सेविंग्स जोड़कर बा और बापूजी की मदद करने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें इस उम्र में काम न करना पड़े। लेकिन हंसमुख और लीला साफ कहेंगे कि वो बुढ़ापे में फिट रहने के लिए काम करना भी जरूरी है। वहीं तोषू और पाखी इस सबको महज ड्रामा बताएंगे। वो खुद को बहुत होशियार समझेंगे।

ये भी पढ़ें:OTT Hindi Movies: 5 शॉर्ट फिल्में जिनमें बेवफा पतियों को बीवियों ने सिखाया सबक

वसुंधरा कोठारी की बातों में आ जाएगी राही

कोठारी परिवार में राही और प्रेम के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। राही को जब उसकी मां का फोन आएगा तो वह लगातार इस कॉल को इगनोर करती रहेगी। वह ऐसा इसलिए भी करेगी क्योंकि वह जानती है कि प्रेम को उसका अनुपमा से बात करना पसंद नहीं आएगा। राही को अब लगने लगा है कि शायद वसुंधरा की बात सही थी और अनुपमा की वजह से ही वो और प्रेम एक-दूसरे से दूर हो रहे हैं। इधर अनुपमा भगवान से अपने बच्चों को मिलाने की दुआ मांगेगी। उसे डर होगा कि उसके बच्चे उससे हमेशा के लिए दूर न हो जाएं।

ये भी पढ़ें:धुरंधर से बौखलाए पाकिस्तान ने बनाया भारत पर शो, लोगों ने उड़ाई खिल्ली

अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगेगी रोजी

एपिसोड की आखिर में एक मेगा ट्विस्ट आएगा। अनुपमा उसी रोजी की बेटी टिया की जान बचाएगी, जिसने उसे और जया को बेतहाशा टॉर्चर किया था। रोजी को वो सब कुछ याद आएगा जो उसने अनुपमा के साथ किया था। वह हाथ जोड़कर अपनी बदतमीजियों और गलतियों के लिए अनुपमा के माफी मांगेगी। लेकिन असली मुसीबत अभी टली नहीं है। अनुपमा को पता चलेगा कि रणविजय कैफे और घर बेचना चाहता है। दिग्विजय अपनी बेटी सावी की यादों को बचाने के लिए परेशान है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अनुपमा कैफे को बचाने के लिए क्या तरकीब निकालेगी।

ये भी पढ़ें:OTT Hindi Movies: 5 शॉर्ट फिल्में जिनमें बेवफा पतियों को बीवियों ने सिखाया सबक
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।