अनुपमा के चरित्र पर सवाल उठाएगी पाखी, तोषू पूछेगा क्या है दिग्विजय संग स्टेटस? जानिए 3 अपकमिंग ट्विस्ट
Anupamaa 2 May Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि रविवार का एपिसोड दर्शकों के लिए काफी धमाकेदार रहने वाला है। एक तरफ श्रुति पैंतरा बदलेगी, वहीं दूसरी तरफ तोषू-पाखी अपनी मां के चरित्र पर सवाल उठाते नजर आएंगे।
Anupamaa 2 May Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो मेकर्स ने जारी कर दिया है। रविवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। पारितोष और पाखी एक बार फिर अपनी मां के चरित्र पर सवाल उठाएंगे। लीला भी पीछे नहीं रहेगी, वो भी उनका पूरा साथ देगी और आग में घी डालती नजर आएगी। क्या दिग्विजय और अनुपमा इन सवालों के जवाब में एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला करेंगे या फिर एक बार फिर अनु अनुज के प्रति अपना सच्चा प्यार साबित करेगी और सबको मुंह तोड़ जवाब देगी? इधर यह सब चल रहा होगा और उधर श्रुति ने एक नया दांव खेल दिया है जो अनुपमा ही नहीं बल्कि राही-प्रेम के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है।
फिर श्रुति के जाल में फंसती जा रही है राही
टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि श्रुति बहुत चालाकी से प्रेम के सपने और उसके टूटे हुए दिल का फायदा उठाते हुए उसके सामने एक डील रखेगी। दिलचस्प बात यह होगी कि जहां एक तरफ प्रेम श्रुति की बातों से खास इंप्रेस नहीं होगा, वहीं राही की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिलेगी। साफ है कि वह चाहती है कि प्रेम बिना ज्यादा सोचे समझे श्रुति का यह ऑफर स्वीकार कर ले। लेकिन क्या है श्रुति का ऑफर और इसमें कोठारी परिवार का क्या नुकसान हो सकता है? चलिए जानते हैं।
एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती है श्रुति!
श्रुति गुपचुप बात करने की बजाए वसुंधरा कोठारी और अनिल के सामने ही राही-प्रेम से बात करेगी। वह दोनों से कहेगी, 'देखो अहमदाबाद में फूड इंडस्ट्री में अपने पांव जमाने के लिए मैं एक नया और आलीशान कैफे खोलना चाहती हूं। तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट किया है मैंने, उस टेस्ट पर मैं दांव लगाना चाहती हूं।' न सिर्फ राही बल्कि वसुंधरा के हावभाव भी यह बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि प्रेम श्रुति की डील स्वीकार कर ले। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो ना सिर्फ वह आगे चलकर प्रेम को अपनी अंटी में कर सकती है, बल्कि कोठारी परिवार पर भी कई तरह से भावनात्मक दबाव बना सकती है। वह ना सिर्फ राही और प्रेम को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, बल्कि अनुपमा को भी शिकस्त देना चाहती है। उधर शाह निवास वालों की अलग ही नौटंकी चल रही है।
मां के चरित्र पर सवाल उठाएंगे तोषू-पाखी!
शनिवार के एपिसोड की आखिर में दिखाए गए स्पॉयलर वीडियो में देखा जा सकता है कि जब दिग्विजय, अनुपमा और बंकु रेस्त्रां को संभालने में लगे होंगे, तभी अचानक लीला अपने पोते तोषू और पाखी के साथ वहां आ धमकेगी। लीला सीधा सवाल करेगी- ये क्या नया चक्कर है? दिन रात अनजान आदमियों के साथ यहां काम पर लगी है ना, ये सब बंद करना पड़ेगा। तेरे बापूजी को तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, आते-जाते सब मुझे सुनना पड़ेगा। यही नहीं, लीला दिग्विजय को भी सवालों के घेरे में लेगी और पूछेगी- तुम्हारा गोवा से अनुपमा के साथ अहमदाबाद आने का कारण क्या है? लीला की शय पाकर पाखी भी सवाल दागेगी और पूछेगी- किसी वजह से यहां आए हैं आप लोग या बस ऐसे ही टाइम पास? तोषू तो एक कदम और आगे चला जाएगा और पूछेगा- कौन हैं आप इनके? क्या है आपका स्टेटस इनके साथ? देखना यह होगा कि अनुपमा लीला, तोषू और पाखी को किस लहजे में और क्या जवाब देगी।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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