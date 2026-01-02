Anupamaa 2 Jan: रजनी को राही के सामने एक्सपोज करेगी प्रेरणा, कोठारी परिवार को मिलेगी गुड न्यूज
Anupamaa Today's Episode in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में खुद रजनी देसाई की बेटी प्रेरणा उसे राही के सामने एक्सपोज करेगी। प्रेम भी सुनेगा पूरी बात।
‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में पुलिस पूर्वी छाया चॉल पहुंचेगी। पुलिस, अनुपमा और रजनी देसाई को बताएगी कि उन्होंने सेक्स रैक्ट में कई सारी लड़कियों को पकड़ा है और उन लड़कियों में एक ईशानी शाह भी है। अनुपमा और रजनी, ईशानी को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगी। राही टेंशन में आ जाएगी। ऐसे में प्रेरणा, राही के पास जाएगी और उसे संभालने की कोशिश करेगी।
राही को चेतावनी देगी प्रेरणा
प्रेरणा, राही से कहेगी, ‘परेशान मत हो। सांताबेन (अनुपमा) सब संभाल लेंगी।’ राही कहेगी, ‘हां मम्मी गई हैं वहां और रजनी मासी भी वहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।’ प्रेरणा, राही को सच बताएगी। प्रेरणा कहेगी, ‘गलत इंसान पर भरोसा मत करो। इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सांताबेन (अनुपमा) जैसे, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। दूसरे होते हैं हमारे जैसे, जो दूसरों से पहले अपने बारे में सोचते हैं और तीसरे होते हैं रजनी देसाई, जैसे जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।’
वरुण से बात करेगी प्रेरणा
प्रेरणा की बातें सुनकर राही दंग रह जाएगी। इससे पहले की राही कुछ कहे प्रेम वहां आ जाएगा। प्रेम के आते ही प्रेरणा वहां से चली जाएगी। प्रेरणा अपने भाई वरुण के पास जाएगी। वरुण, अनुपमा के बिना ही भारती से शादी कर लेगा। शादी के बाद जब प्रेरणा, वरुण को अकेला देखेगी तब उससे बात करेगी। प्रेरणा कहेगी, ‘मेरी मां भलाई नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करती है। वो ये सब भी न सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के लिए कर रही होंगी। तुम देखना तुम्हारी शादी के पीछे भी उनका कोई मकसद होगा।’
राही को समझाएगा प्रेम
वरुण कहेगा, ‘यार मेरी शादी को तो बक्श दे।’ प्रेरणा कहेगी, ‘ये बात तुम्हे अपनी मम्मी से कहना चाहिए था कि कम से कम अपने बेटे को तो बक्श दें।’ राही और प्रेम, वरुण और प्रेरणा की बातें सुन लेंगे। राही टेंशन में आ जाएगी। प्रेम उसे समझाएगा कि जैसे पहले उसके मन में अनुपमा को लेकर गलतफहमी थी वैसे ही प्रेरणा के मन में भी रजनी देसाई को लेकर गलतफहमी हो सकती है।
कोठारी परिवार को मिलेगी खुशखबरी
इधर अनुपमा, ईशानी और जस्सी को लेकर वापस चॉल आएगी। उधर गौतम, कोठारी परिवार को खुशखबरी देगा। वह सबको बताएगा कि चॉल के रिडेवलपमेंट के पेपर्स साइन हो गए हैं। पराग, गौतम को गले लगाएगा और कहेगा कि वह अभी ये बात किसी को नहीं बताए कि वह जिस चॉल को तोड़ने वाले हैं उस चॉल में अनुपमा रहती है।
