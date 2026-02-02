Hindustan Hindi News
Anupamaa 2 Feb: अनुपमा ने खोल दी पोल-पट्टी, रजनी का किस्सा खत्म, आखिरी पैंतरा भी नाकाम

संक्षेप:

Anupamaa 2 February 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी देसाई का कच्चा-चिट्ठा चॉल वालों के सामने खुल जाएगा और उसकी हकीकत सबके सामने आ जाएगा।

Anupamaa 2 February 2026 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा में सोमवार को रजनी देसाई मौका देखकर चॉल पहुंच जाएगी। यहां पर वो लोगों के सामने घड़ियाली आंसू बहाएगी और कहेगी कि भले ही अनुपमा कितनी भी बुरी थी, लेकिन थी तो मेरी दोस्त ही। कुछ देर रजनी की बातें सुनने के बाद चॉल वाले माहौल बनाना शुरू करेंगे और उससे कहेंगे कि जब अनुपमा मरी तो जोर-जोर से रजनी का नाम ले रही थी। यह सुनकर रजनी बुरी तरह डर जाएगी और उसका डर बढ़ाते हुए सरिता कहेगी कि इस तरह मरे हुए लोगों की आत्मा भटकती रहती है।

डर के मारे रजनी की सिट्टी-पिट्टी गुम

कोई कहेगा कि यहां बिल्डिंग बन भी गई तो उसमें कोई फ्लैट नहीं लेगा, क्योंकि भूतिया इमारत में क्यों कोई घर लेना चाहेगा। वहीं कोई कहेगा कि ऐसी जगह पर इमारत नहीं बनानी चाहिए जहां किसी की मौत हुई हो। इस तरह की बातें सुनने के बाद रजनी बुरी तरह घबरा जाएगी और फिर हिम्मत जुटाते हुए कहेगी कि वो लोगों को घर दे रही है और ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कहने की बातें हैं। फाइनली जब भूमि पूजन करने के लिए रजनी कुदाल चलाएगी लेकिन तभी अनुपमा कुदाल पकड़ लेगी।

फिर से पलटी मारेगी रजनी देसाई

अचानक अनुपमा को सामने खड़ी देखकर रजनी सोचेगी कि यह उसका वहम है, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ में आ जाएगा कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। वह समझ जाएगी कि अनुपमा जिंदा है और उसे झूठी कहना शुरू कर देगी। रजनी मौका देखते हुए अनुपमा को फिर एक बार बुरी भली कहना और लोगों के सामने उसके खिलाफ घटिया आरोप लगाना शुरू कर देगी। वह कहेगी कि आप लोग समझिए कि इसने ही जान बूझकर कागजों पर साइन किया था और आप लोगों को धोखा दिया।

खुलेगी पोल, उड़ेगा चेहरे का रंग

लेकिन रजनी उस वक्त हैरान रह जाएगी जब लोग रजनी की बातों पर यकीन करने की बजाए उस पर हंसना शुरू कर देंगे। रजनी को कुछ समझ नहीं आएगा और फिर अनुपमा एक बड़ा सा स्पीकर लगाकर वो वीडियो क्लिप चलाएगी जो उसने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उसने अपने लालच के लिए अनु को धोखा दिया और इस प्रोजेक्ट से उसे अनाप-शनाप पैसा मिलेगा। लोग रजनी देसाई पर नींबू-मिर्ची और छोटे-छोटे चप्पल मारने शुरू कर देंगे। रजनी की पोल खुल चुकी है और अब वह खुद को हेल्पलेस फील कर रही है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
