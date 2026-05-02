Anupamaa 2 April: मां को चोट पहुंचाकर बेचारी बनेगी राही, श्रुति चालाकी से उठाएगी मौके का फायदा
Anupamaa 2 April 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। एक तरफ जहां मां-बेटी की जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ श्रुति मौके का फायदा उठाएगी।
Anupamaa 2 May 2026 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का 2 मई 2026 का एपिसोड कोठारी निवास में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शुरू होगा। प्रेम ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया होगा और राही बार-बार उससे दरवाजा खोलने को कह रही होगी। प्रेम उससे कहेगा कि वह उसे अकेला छोड़ दे। बावजूद इसके कि राही वादा करेगी कि वह सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है, प्रेम दरवाजा नहीं खोलेगा। तब अनिल उसे समझाएगा कि वह प्रेम को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दे। अनिल वादा करेगा कि वह प्रेम को बाहर ले आएगा। तब जाकर राही मानेगी। उधर श्रुति उन दिनों को याद कर रही होगी जब वह लंदन में अलग-अलग रेस्त्रां का खाना चखने जाया करती थी।
सावी कैफे जाकर तोड़फोड़ करेगी राही
राही और श्रुति जब ड्राइव पर गए होंगे तब राही अचानक गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ देगी। श्रुति उससे वजह पूछेगी। राही कोई जवाब नहीं देगी और अनुपमा के कैफे की तरफ देखने लगेगी। अनुपमा पक्षियों को खाना देने और दूसरे कामों में लगी होगी। तभी अचानक राही वहां पहुंच जाएगी। बंकू अनुपमा को कैफे में आने का न्यौता देता है लेकिन वह बदतमीजी से पेश आती है। राही श्रुति के सामने ही अनुपमा के कैफे को तोड़ना-फोड़ना चालू कर देगी। उसके दिमाग में वसुंधरा की कही बातें गूंज रही होंगी। वह अनुपमा के रेस्त्रां का बैनर फाड़ देगी। अनुपमा उससे बार-बार कहती रहेगी कि वह रेस्त्रां तोड़ सकती है, लेकिन खुद को चोट न पहुंचाए।
श्रुति चुपचाप खड़ी देखेगी यह तमाशा
अनुपमा जब कहेगी कि वह रेस्त्रां तो दोबारा बना सकती है, तो राही उससे कहेगी कि उसकी तो पुरानी आदत है दूसरों को बर्बाद करके खुद को बड़ा बनाने की। राही अपनी मां को जमकर खरी-खोटी सुनाएगी। श्रुति चुपचाप खड़ी यह तमाशा एन्जॉय करेगी। अनुपमा जब अपनी बेटी राही को समझाएगी कि वह सावी का सपना पूरा करने के लिए यह रेस्त्रां चला रही है तो राही इस बात को भी उलटा लेगी। वह कहेगी कि वह अपनी सगी बेटी का सपना तोड़कर किसी और की बेटी का सपना पूरा कर रही है। श्रुति मौके का फायदा उठाकर अनुपमा के सामने ही राही से अपनापन जताती है और कहती है कि उसकी सिर्फ एक बेटी है, आध्या।
मां को चोट पहुंचाकर बेचारी बनेगी राही
श्रुति किराए की प्रॉपर्टीज देखती है और उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन वह जाहिर नहीं करती। दरअसल वह खुद भी अनुपमा को चुनौती देने रेस्त्रां बिजनेस में उतरना चाहती है। घर लौटने के बाद जब श्रुति राही के जख्मों पर मरहम लगा रही होगी तो राही उसकी बाहों में फूट-फूटकर रोने लगेगी। उसे इस बात का अहसास तक नहीं है कि उधर उसकी मां को राही से कहीं ज्यादा चोट लगी है। अनुपमा की हालत देखकर बंकु को उसके लिए बुरा लगेगा। दिग्विजय के आने पर अनुपमा उससे माफी मांगेगी कि उसकी वजह से रेस्त्रां में तोड़फोड़ हुई। इस पर दिग्विजय कहेगा कि सावी कैफे जरूर खुलेग। वह अनुपमा से आराम करने को कहेगा। अनुपमा सीरियल की कहानी में आगे और क्या-क्या मोड़ आने बाकी हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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